Efsane Silent Hill Oyunu Xbox İçin de Yayınlandı

Bir yıldan fazla süren bekleyiş sona erdi ve Silent Hil 2, en nihayetinde Xbox Series için de yayınlandı. Standart sürümüne ek olarak, Deluxe sürümüne uygulanan indirim ile normalinden ucuza satın alabiliyorsunuz. Ayrıca Silent Hill f paketleri de sizi bekliyor. Detaylar haberimizde.

Silent Hill 2 Artık Xbox Series Sahipleriyle de Buluştu

Silent Hill 2, geçtiğimiz yılın Ekim ayında satışa sunulmuştu. PC platformunun yanı sıra, Konami ile Sony arasındaki anlaşma kapsamında konsol tarafında da sadece PlayStation 5 çıkmıştı. Bu anlaşmanın bir yıllığına olduğu belirtilmiş olsa da, resmi duyurunun beklenen zamanda gelmemesi ise kafaları karıştırmıştı. Ancak bekleyiş sona erdi. Microsoft mağazasında hem PC ve hem de Xbox Series için % 50 indirimle standart sürümü 2.499 TL yerine 1.249.50 TL ve Deluxe sürümü de 2.799 TL yerine 1.399,50 TL karşılığında alabiliyorsunuz.

Mağazada ayrıca Silent Hill 2 ve Silent Hill f paketlerinin de indirime girdiği görülebiliyor. Oyunların standart sürümlerini içeren paket 3.119,20 TL iken, Deluxe sürümlerin dahil olduğu paket ise 3.679,20 TL. Standart sürümlerini içeren paket, PlayStation mağazasında da 2 Aralık 2025 Salı gününe kadar % 20 indirimle 3.799,20 TL iken aynı tarihe kadar Silent Hill 2 de % 50 indirimle 1.249, 50 TL'ye oyuncuları bekleyecek.

Orijinal oyunun atmosferinin korunduğu yeniden yapım Silent Hill 2, orijinal oyunda erişilemeyen bölgelerin de dahil edilmesi ile kasabada daha fazla gezebilmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca kamera açısında sabitten omuz üstü kamera açısına geçişin sağlanması ile hem uzak ve hem de yakın mesafeli çatışma sekanslarını ve karakterimizin yaşadığı korkuyu daha farklı bir perspektiften sunuyor. Ayrıca görsellikteki geliştirilmiş ışıklandırma ve ışın izleme teknolojinin yanı sıra çevresel ses tasarımı da sunulan deneyimi bir üst seviyeye taşıyor.

2001 yılında ilk olarak PlayStation 2 için yayınlanan ve sonrasında da PC ve Xbox oyuncuları ile buluşan Silent Hill 2, James Sunderland'in başından geçenleri anlatıyor. Ölümünden üç yıl sonrasında eşinden kendisini özel yerlerinde beklediğini söylediği bir mektup alan James, kafasındaki soru işaretlerine birer cevap bulmak için kasabaya gidiyor ve sis tabakasının altında yatan sırları araştırmaya başlıyordu.