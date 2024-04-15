SILENT HILL 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 48.83 GB
- Üretici Bloober Team
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Efsane geri dönüyor. Hem de baştan aşağı yenilenmiş haline il. Hemen SILENT HILL 2 indirin ve bu efsane oyununun yenilenmiş halini tecrübe edin.
Bloober Team SA tarafından geliştirilen ve KONAMI tarafından yayınlanan SILENT HILL 2 büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Duyurulduğu günden bu güne kadar hayranları sürekli merakta bırakan bu yapım korku oyunları denildiği zaman anılan ilk oyunlardan biridir. SILENT HILL 2’nin oyun dünyasına kattığı şeyleri tekrar görebilmek büyük bir şans.
Eğer siz de SILENT HILL 2’yi zamanında oynadıysanız ve yenilenmiş halini tekrar görmek istiyorsanız bu oyunu kaçırmayın. Eğer daha önce hiçbir Silent Hill oyununu oynamadıysanız bu yeniden yapım ile seriye giriş de yapabilirsiniz.
SILENT HILL 2 İndir
Henüz SILENT HILL 2 indirilmeye henüz açık değil ancak oyunun Steam sayfasına girerek istek listenize bu oyunu ekleyebilirsiniz.
SILENT HILL 2 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 x64
- İşlemci: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1080
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Windows uyumlu ses kartı.
- İlave Notlar: Minimum gereksinimlerle oynamak, düşük/orta kalite ayarlarında Full HD'de (1080p) sabit 30 FPS'de oynamayı sağlar.