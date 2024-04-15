Efsane geri dönüyor. Hem de baştan aşağı yenilenmiş haline il. Hemen SILENT HILL 2 indirin ve bu efsane oyununun yenilenmiş halini tecrübe edin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bloober Team SA tarafından geliştirilen ve KONAMI tarafından yayınlanan SILENT HILL 2 büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Duyurulduğu günden bu güne kadar hayranları sürekli merakta bırakan bu yapım korku oyunları denildiği zaman anılan ilk oyunlardan biridir. SILENT HILL 2’nin oyun dünyasına kattığı şeyleri tekrar görebilmek büyük bir şans.

Eğer siz de SILENT HILL 2’yi zamanında oynadıysanız ve yenilenmiş halini tekrar görmek istiyorsanız bu oyunu kaçırmayın. Eğer daha önce hiçbir Silent Hill oyununu oynamadıysanız bu yeniden yapım ile seriye giriş de yapabilirsiniz.

SILENT HILL 2 İndir

Henüz SILENT HILL 2 indirilmeye henüz açık değil ancak oyunun Steam sayfasına girerek istek listenize bu oyunu ekleyebilirsiniz.

SILENT HILL 2 Sistem Gereksinimleri