Google'dan Ekransız Akıllı Bileklik! 7 Gün Pil Ömrü ve Dahası

Google, gün içinde çeşitli aktivitelerini takip etmek ve sağlık durumundan haberdar olmak isteyenler için yeni bir akıllı bileklik olan Fitbit Air'in tanıtımını gerçekleştirdi. Cihaz özellikle bir ekrana sahip olmamasıyla birçok bilekliğinden ayrılıyor. Sağlık takibi konusunda gelişmiş özellik yelpazesi sunan model, ideal pil ömrü sağlıyor.

Fitbit Air'in Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: Tek şarjla 7 güne kadar

Tek şarjla 7 güne kadar Tam Şarj Süresi: 90 dakika

90 dakika Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi takibi, dinlendikten sonraki kalp atış hızı ölçümü, uyku analizi

Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi takibi, dinlendikten sonraki kalp atış hızı ölçümü, uyku analizi Spor: Otomatik aktivite algılama, Google'ın sağlık koçu ile entegre

Otomatik aktivite algılama, Google'ın sağlık koçu ile entegre Dayanıklılık: 50 metreye kadar suya dayanıklılık

50 metreye kadar suya dayanıklılık Boyutlar: 34.9 mm uzunluk, 17 mm genişlik ve 8.3 mm kalınlık

34.9 mm uzunluk, 17 mm genişlik ve 8.3 mm kalınlık Ağırlık: Kordonla birlikte toplam 12 gram

Kordonla birlikte toplam 12 gram Bağlantı: Bluetooth 5.0

Fitbit Air'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Google'ın yeni akıllı bileklik modeli Fitbit Air, tek şarjla 7 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Cihazın tam şarj olması ise 90 dakika sürüyor. Bu, bir kez şarj ettikten sonra haftalarca kullanmak isteyenler açısından biraz yetersiz kalabileceğini gösteriyor ancak haftada bir şarj etmenin sorun olduğunu düşünmeyenler için ideal bir süre olduğu söylenebilir.

Fitbit Air'in Özellikleri Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Cihaz, kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini takip ediyor. Ayrıca tamamen dinlendikten sonra kalbin ne kadar hızlı attığını ölçerek sağlık durumu hakkında önemli ipuçları elde etmeyi mümkün kılıyor. Diğer yandan uyku takibi konusunda da oldukça önemli veriler sağlıyor. Uyku evrelerini yakından takip eden bileklik, kullanıcının ne kadar süre uyuduğu da dahil olmak üzere birçok önemli veri ile uyku düzenini yakından takip etmeye yardımcı oluyor.

Fitbit Air Suya Dayanıklı mı?

Akıllı bileklik, 50 metreye kadar suya karşı dayanıklılığa sahip. Gün içinde el yıkarken, yağmurun atıştırdığı sırada yürürken veya terlendiğinde kullanıcının herhangi bir sorun yaşamasına yol açmayacaktır. Tabii, kimyasallara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizmekte fayda var. Aksi takdirde beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir.

Fitbit Air'in Fiyatı Ne Kadar?

Fitbit Air için 99.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 4 bin 536 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 7 bin TL'yi bulacaktır. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, cihazın farklı bir fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Fitbit Air Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu an Fitbit Inspire 2, Fitbit Charge 6, Fitbit Sense 2, Fitbit Versa 4 ve Fitbit Versa 3 de dahil olmak üzere birçok akıllı saat ve bileklik satılıyor. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda Fitbit Air'in de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Fitbit Air'in ekransız akıllı bileklik pazarında uzun zamandır ön planda olan Whoop gibi markalara karşı etkili bir rakip olacağı kanaatindeyim. Hafif ve dikkat dağıtıcılıktan uzak olması dolayısıyla geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekmesi muhtemel görünüyor. Tabii, sağlık verilerine erişmek için telefonu kullanmak zorunda olmak bazıları için dezavantaj oluşturabilir. O yüzden çoğu kişinin görmezden gelebileceği bir model olduğu da söylenebilir.