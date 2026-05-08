Popüler PUBG Oyununu Çıkışından Önce Oynayabileceksiniz

PUBG: Blindspot ile yaşanan hayal kırıklığının ardından Krafton ve PUBG Corporation, şanslarını yeni oyun ile deneyecekler. Kasım ayında gerçekleştirilen ilk kapalı alfa testinin ardından, ikincisi de en nihayetinde gündeme geldi. PUBG: Black Budget'ı çıkışından önce denemeyi isteyen oyuncular için yeni bir şans daha doğdu.

PUBG: Black Budget Nasıl Bir Oyun Olacak?

Şu an için herhangi bir çıkış tarihi olmayan yeni oyun, bizi Coli Adası dolaylarına götürecek. Zaman döngüsü içine hapsolmuş olan bu yer, aynı zamanda Anomali adı verilen değişken ve gizemli bir varlığın istilası altında olacak. Oyuncular olarak biz ise, bir yandan ileri teknoloji eşyaların peşinden koşacak, bir yandan SAPIENS adı verilen gizemli bir araştırma projesi hakkında bilgi edinmeye çalışacak ve bir yandan da PvPvE çatışmalarda hayatta kalma mücadelesi vereceğiz.

Yeni PUBG: Black Budget Kapalı Alfa Testi Ne Zaman Başlayacak?

Geriye dönük bir hatırlatma yapmak gerekirse, ilk kapalı alfa testi Aralık ayında gerçekleşmişti. İkinci kapalı alfa testi için şu anda kesin bir tarih verilemiyor olsa da bugünden itibaren Steam sayfası üzerinden 'Erişim Talep Et' düğmesi vasıtası ile katılım başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bu her ne kadar katılımınızı garanti altına almıyor olsa da denemesi bedava, değil mi?

Güney Kore menşeli yayıncı tarafından belirtilene göre ikinci kapalı alfa testi, aynı ilki gibi Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerini kapsayacak. Bununla birlikte NDA sözleşmesi işin içine girmeyeceği için, oynayışınız sırasında ekran görüntüsü veya oynanış kaydı alabilecek ve hatta canlı yayın bile açabileceksiniz.

Oyun temelinde ilk oyunun Battle Royale ortamı ile yoğun tahliye tabanlı oynanış mekaniklerini bir araya getiriyor. İlk teste katılımda bulunan oyuncuların genel olarak beğenisini topladığını söyleyebiliriz. Elbette ikinci test ve nihai sürüme kadar olan gidişat, her şeyin daha net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayacak. Bakalım PUBG: Blindspot'tan sonra yeni bir hayal kırıklığı mı yaşayacağız, yoksa farklı bir tat mı alacağız?

Editörün Yorumu

Krafton ve PUBG Corporation stüdyosunun aşina olduğumuz Battle Royale oyununun evrenine farklı bir tat katmaya çalışmasının takdire şayan olduğunu ve iyi uygulandığı takdirde harika bir sonuç verebileceğini düşünüyorum. Ne var ki önümüzde Blindspot gibi bir örnek de var. Haliyle hem geliştirici ve hem de yayıncı bu defa daha temkinli hareket ediyorlar.

İlk kapalı alfa testinde yaşanan yoğunluğun ardından, ikinci kapalı alfa testinin her şeyin daha da bir ortaya çıkmaya başlayacağı süreç olacaktır. Bu sayede oyuncuların genel olarak bakışı da belli olacak. Umuyorum ki PUBG: Black Budget başarılı olsun.