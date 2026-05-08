Lenovo'nun Yeni Tableti AnTuTu Testinde! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

Lenovo, Legion Y900 isimli yeni bir oyun tableti üzerinde çalışıyor. Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan görsel ile birlikte Legion Y900'ün AnTuTu puanı belli oldu. Bununla birlikte tabletin işlemcisi de açıklığa kavuştu. Cihaz, güçlü işlemci sayesinde mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabilecek.

Lenovo Legion Y900 AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen Lenovo Legion Y900, AnTuTu testinde 3 milyon 503 bin 138 puana ulaştı. Bu puan, tabletin amiral gemisi sınıfında konumlanacağını gösteriyor. Dolayısıyla tablet, çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Lenovo Legion Y900'ün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 11 inç ve 13 inç

11 inç ve 13 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz veya 165Hz

144Hz veya 165Hz Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Lenovo Legion Y900'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Lenovo'nun yeni tabletinde Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 3 nm üreitm süreciyle geliştirilen bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, CarX Street'i ortalama 55 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 8 Elite daha önce OnePlus 13, OPPO Find N5, POCO F7 Ultra, RedMagic 10 Pro ve POCO F8 Pro dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. İşlemcide işlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek bulunuyor.

Lenovo Legion Y900'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Legion Y900, 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacak.Cihaz, 144Hz veya 165Hz yenileme hızı sunacak. Legion Y700 5. nesil için 8,8 inç ekran boyutu, 1904 x 3040 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 165Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni tablette 900 nit civarında bir parlaklık görebiliriz.

900 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

Lenovo Legion Y900 Ne Zaman Tanıtılacak?

Lenovo Legion Y900, 19 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğilye dikkatleri üzerinde toplayan Legion Y700 5. nesil, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

Lenovo Legion Y900 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Legion Y900'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Lenovo Legion Y900'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Lenovo Legion Y900'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Legion Y700 5. nesil için 999 euro (53 bin 364 TL ) fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni tabletin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda Legion Y900, 1050 euro (56 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 65 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı tablet farklı fiyat ile saıtlabilir.

Editörün Yorumu

AnTuTu testinde alınan 3 milyon 503 bin 138 puan, tabletin amiral gemisi sınıfında yer alacağını gösteriyor. Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Lenovo Legion Y900'ün işlemcisi dikkatimi çekti. Tabletin çok güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bence IPS LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olur çünkü bu ekran, çok canlı renklere sahip.