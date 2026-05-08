Apple, Kameralı AirPods İçin Son Aşamaya Geldi! Siri ile Çalışacak

Apple’ın kameralı ve yapay zekâ destekli bir AirPods modeli üzerinde çalıştığı bu yılın başından beri biliniyor. Hatta cihazla ilgili ilk detaylar şubat ayında ortaya çıkmıştı. Şimdi ise teknoloji devinin "AirPods Ultra" adıyla piyasaya sürebileceği bu yeni nesil kablosuz kulaklık hakkında dikkat çekici bilgiler gün yüzüne çıktı. Peki Apple’ın kameralı AirPods modeli şu anda ne durumda?

Kameralı AirPods Ultra Ne Durumda?

Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Mark Gurman’ın paylaştığı yeni bilgilere göre şirket, AirPods Ultra için donanım tarafındaki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı ve test sürecinin son aşamalarına geçmiş durumda. Aktarılanlara göre ABD'li üretici şu anda kulaklığın tasarım doğrulama testlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda cihazın ilk prototipleri şirket içinde aktif olarak test ediliyor.

Bilmeyenler için tasarım doğrulama testleri, üretilen kulaklığın bilgisayar ortamında hazırlanan tasarımla ne kadar uyumlu olduğunu gösteriyor. Apple’ın bu aşamada kameraların kulaklığa istenildiği gibi yerleştirilip yerleştirilmediği, cihazın uzun süreli kullanımda rahat olup olmadığı ve genel tasarım deneyimi gibi detayları test ettiği düşünülüyor.

Apple’ın tasarım doğrulama testlerinin ardından üretim doğrulama testi aşamasına geçeceği belirtiliyor. Bu süreçte ise cihazın son haline ait birkaç örnek üretilecek. Bu aşamada ürünün sorunsuz şekilde seri üretilip üretilemeyeceği, kameralar, mikrofonlar ve sensörlerin tüm cihazlarda aynı performansı verip vermediği gibi noktalar kontrol edilecek.

Gurman’a göre Apple, AirPods Ultra’nın yapay zekâ özelliklerini yeteri kadar kullanışlı bulmazsa cihazın çıkışını biraz daha erteleyebilir. Özellikle şirketin Siri ve yapay zekâ tarafında dikkat çekici performansa ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu arada kulaklığın tanıtım tarihiyle ilgili şu an için resmî bir açıklama yapılmadığını da belirtmekte fayda var.

AirPods Ultra'nın Kameraları Ne İşe Yarayacak?

AirPods Ultra’da sap kısmında yer alacağı belirtilen kameraların fotoğraf veya video çekmek için değil, çevreyi algılamak amacıyla kullanılacağı tahmin ediliyor. Siri ve yapay zekâ özellikleriyle birlikte çalışacak bu kameralar sayesinde kulaklık, kullanıcının çevresinde olup biteni daha iyi anlayabilecek. Tabii konuyla ilgili detaylar şu an için oldukça sınırlı. Önümüzdeki dönemlerde cihaz hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

AirPods Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

AirPods Ultra’nın tanıtım tarihinin şimdilik belirsiz olduğunu söylemiştik. İlk iddialar cihazın bu sene ilk çeyrekte tanıtılacağını işaret ediyordu ancak Apple’ın özellikle yapay zekâ tarafında henüz istediği noktaya ulaşamadığı için lansmanın önümüzdeki yıla ertelenmiş olabileceği belirtiliyor.

Editörün Yorumu

Apple’ın AirPods gibi zaten oldukça popüler olan bir ürünü tamamen farklı bir noktaya taşımaya çalışmasını ilginç buluyorum. Kulaklıklardaki kameraların çevreyi algılamak için kullanılacak olması kulağa bilim kurgu filmi gibi geliyor ama bir yandan da bunun pek de gerekli bir şey olmadığını düşünüyorum. Sonuçta bu ürünün temel amacı ses alıp ses vermek. Yine de merak etmiyor değilim. Nasıl bir ürünle karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz.