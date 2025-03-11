Togg Yüzde Yüz Yerli Mi? Bakanlık Açıkladı!

2020 yılında tanıtımı yapılan ve 2023 yılında satışa çıkan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için bugüne dek pek çok farklı yorum ve fikir beyan edildi. Bunların arasında ise en çok tartışılan konu "Togg yüzde yüz yerli mi?" sorusu oldu. Sanayi Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye'de Üretilen Motorlu Araçlarda Yerli Katkı Payı Şubat 2025 raporunda ise tüm otomobillerin yerlilik oranı yer aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye'de Üretilen Otomobillerin Yerlilik Oranı Açıklandı!

Bilindiği üzere Türkiye'de pek çok firma otomobil üretimi yapmaktadır. Bunlar arasında Renault, Ford, Toyota, Fiat gibi markaların yanında ağır vasıta üretimiyle Man ve Mercedes-Benz'de yer almaktadır. Markalar her ne kadar farklı ülkelere ait olsalar da otomobillerin birçok parçaları Türkiye'deki yan sanayi üreticilerden veya markanın kendi üretimi şeklinde temin edilmektedir. Bu da otomobillerin aslında yerli üretim ile imal edildiklerini bize göstermektedir.

Bu noktada otomobillerin yerli üretim katkı payları hesaplanmaktadır. Bir otomobilin "yerli katkı payı bölü toplam üretim maliyeti çarpı yüz" yaptığınızda aslında o aracın yüzde kaç yerli olduğunu hesaplayabilmektesiniz. Ancak burada bir dip not geçmemiz gerekiyor. Bir otomobilin yüzde 100 yerli olmasıyla yüzde 1 yerli olması arasında "otomobile yerli" dememiz için geçerli bir fark bulunmamaktadır.

Zira markaların yerli olup olmadıkları "sınai mülkiyet hakları" ile ölçülmektedir. Yani siz kendi adınıza bir marka kurdunuz ve tamamen otomobillerinizi Çin'de ürettiriyorsunuz. Ancak bu markanın sınai mülkiyet hakları sizde olduğu için marka tamamen size ait oluyor ve Türkiye'de kurulduğu için bir Türk markası oluyor. Araçların üzerinde Made In China yazması ise sadece üretim yerini göstermektedir.

Türkiye'de üretilen yerli otomobillere ve araçların yerlilik oranlarına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Togg Yüzde Yüz Yerli Mi?