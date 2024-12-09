İstanbul'da Bir Elektrikli Araç Şarj Olduğu Sırada Alev Alev Yandı!

Otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen elektrikli araçlar, yüksek performansları, düşük yakıt maliyetleri ve çevre dostu olması nedeniyle pek çok kişi tarafından beğeniyle karşılanıyor. Öte yanda n son zamanlarda pek çok modelin bir anda alev alıp adeta yanıp kül olduğu örnekler de bu araçların ne kadar güvenilir olduğunu sorgular nitelikte.

Bu olaylardan sonuncusu, elektrikli otomobillerin yeni yeni popülerleştiği ülkemizde, İstanbul'da gerçekleşti. Bir binanın kapalı otoparkında şarj olmaya bırakılan elektrikli otomobilin alev alev yandığını bildiriliyor.

Mercedes Marka Elektrikli Aracın Neden Alev Aldığı Bilinmiyor

Aktarılanlara göre bugün sabah saatlerinde bir elektrikli aracın alev aldığı ihbar edildi. Başakşehir'deki bir sitenin kapalı otoparkında meydana gelen yangın, güvenlik görevlilerinin erken bildirimi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yetkili ekipler, yangını kontrol altına alma sürecinde binayı geçici olarak tahliye etti.



Mercedes marka bir elektrikli otomobilin şarj olduğu sırada alev alması sonucunda oluşan yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Otomobilin şarj edildiği sırada yanması, olayın şarj ünitesinden kaynaklanabileceği görüşünü yaygınlaştırırken, yetkililer yangının aracın bataryası nedeniyle çıkıp çıkmadığını belirlemek için de çalışmalarını yürütüyor.

Yanan aracın sahibi Murat Karabayır, konu hakkınd yaptığı açıklamada "Yangının nasıl çıktığı konusunda bilgimiz yok, elektrikli araç. Aracım şarjdaydı, akşam üstü takmıştım. Daha önce böyle bir şey olmadı. Daha önce böyle bir şey olsa elektrikli araç almazdım." ifadelerini kullandı.

Daha öncesinde yine İstanbul'da teslim edilmeye hazırlanan bir dizi Tesla aracının da alev aldığına şahit olmuştuk. Ülkemizde ve dünyada sıkça yaşanan bu sorun, pek çok kişinin aklında "elektrikli otomobillerin henüz güvenilir olup olmadığı" konusu hakkında soru işaretlerinin oluşmasına sebep oluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...