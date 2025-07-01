4000 TL'lik Oyun Bile Çok Ucuz: Efsane Oyunlarda %95'e Varan İndirim Başladı

Xbox Store, Temmuz ayına giriş itibarıyla önemli indirim kampanyaları tanımladı. AAA yapımlardan bağımsız oyunlara kadar pek çok türde indirim fırsatı elde edebileceğiniz bu hafta; halen kütüphanesine ekleme fırsatı bulamayanlar için Grand Theft Auto 5, haftayı nostaljiyle geçirmek isteyecekler için Mafia üçlemesi ve en yüksek indirime sahip olan XCOM 2 gibi pek çok oyun hizmetinizde olacak.

En düşük %20, en yüksek %95 oranında indirimlerin tanımlandığı kampanyaları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Fotoğraf: XCOM2

Xbox Store İndirimli Oyunlar — 1 Temmuz 2025

Strateji türünün devlerinden biri olan XCOM 2, şu an %95 indirimle. Atmosferik anlatımı ve derin felsefesiyle her oyuncunun oynaması gereken BioShock üçlemesinde en düşük %60 indirim bulunuyor. Yine ayrı bir efsane üçleme olan Mafia da %80'lik dev bir indirime girdi.

Dikkat çeken indirimler:

Oyun Adı Eski Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı XCOM 2 (Xbox One) $59.99 $2.99 %95 Lichtspeer (Xbox One & PC) $9.99 $0.99 %90 Mafia: Definitive Edition (Xbox One) $39.99 $5.99 %85 Urban Trial Tricky Deluxe Edition (Xbox One) $19.99 $2.99 %85 Marvel's Midnight Suns Digital+ Edition (Xbox Series) $79.99 $15.99 %80 Marvel's Midnight Suns Digital+ Edition (Xbox One) $79.99 $15.99 %80 Mafia II: Definitive Edition (Xbox One) $29.99 $5.99 %80 Mafia III: Definitive Edition (Xbox One) $29.99 $5.99 %80 Where the Water Tastes Like Wine (Xbox One) $19.99 $3.99 %80 Exodemon (Xbox One) $12.99 $3.24 %75 Kao the Kangaroo: Anniversary Edition (XS/One) $36.99 $9.24 %75 BioShock 2 Remastered (Xbox One) $19.99 $4.99 %75 Undead Horde 2: Necropolis (Xbox One & Series) $16.99 $5.94 %65 UFC 5 Ultimate Edition (Xbox Series) $99.99 $34.99 %65 Grand Theft Auto V (Xbox One & Series) $59.99 $19.79 %67 BioShock Infinite: Complete Edition (Xbox One) $19.99 $7.99 %60 BioShock Remastered (Xbox One) $19.99 $7.99 %60 Lost Ruins (Xbox One) $19.99 $7.99 %60 Love Is All Around (Xbox One & Series) $12.99 $7.79 %40 Deathbound (Xbox Series) $29.99 $17.99 %40 The Excrawlers (Xbox One & Series) $4.99 $2.49 %50 Techno Banter (Xbox Series) $17.99 $12.05 %33 OneShot: World Machine Edition (Xbox One) $14.99 $9.74 %35 30 Birds (Xbox & PC) $17.99 $14.39 %20

Siz bu indirimli oyunlardan hangisi alacaksınız? Yorumlarda favori oyununuzu bizlerle paylaşabilirsiniz.