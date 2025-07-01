4000 TL'lik Oyun Bile Çok Ucuz: Efsane Oyunlarda %95'e Varan İndirim Başladı
Temmuz ayına giriş yapılmasıyla birlikte efsane oyun serilerinde ve popüler oyunlarda %95'e kadar indirim fırsatları, Xbox Store'da başladı. İşte kampanyalar.
Xbox Store, Temmuz ayına giriş itibarıyla önemli indirim kampanyaları tanımladı. AAA yapımlardan bağımsız oyunlara kadar pek çok türde indirim fırsatı elde edebileceğiniz bu hafta; halen kütüphanesine ekleme fırsatı bulamayanlar için Grand Theft Auto 5, haftayı nostaljiyle geçirmek isteyecekler için Mafia üçlemesi ve en yüksek indirime sahip olan XCOM 2 gibi pek çok oyun hizmetinizde olacak.
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Çıkışıyla farkını ortaya koymak isteyen Grand Theft Auto 6 için bomba bir özellik yolda olabilir. Rockstar Games, GTA 6'ya özel uygulama geliştiriyor.
En düşük %20, en yüksek %95 oranında indirimlerin tanımlandığı kampanyaları aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Fotoğraf: XCOM2
Xbox Store İndirimli Oyunlar — 1 Temmuz 2025
Strateji türünün devlerinden biri olan XCOM 2, şu an %95 indirimle. Atmosferik anlatımı ve derin felsefesiyle her oyuncunun oynaması gereken BioShock üçlemesinde en düşük %60 indirim bulunuyor. Yine ayrı bir efsane üçleme olan Mafia da %80'lik dev bir indirime girdi.
Dikkat çeken indirimler:
|Oyun Adı
|Eski Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|XCOM 2 (Xbox One)
|$59.99
|$2.99
|%95
|Lichtspeer (Xbox One & PC)
|$9.99
|$0.99
|%90
|Mafia: Definitive Edition (Xbox One)
|$39.99
|$5.99
|%85
|Urban Trial Tricky Deluxe Edition (Xbox One)
|$19.99
|$2.99
|%85
|Marvel's Midnight Suns Digital+ Edition (Xbox Series)
|$79.99
|$15.99
|%80
|Marvel's Midnight Suns Digital+ Edition (Xbox One)
|$79.99
|$15.99
|%80
|Mafia II: Definitive Edition (Xbox One)
|$29.99
|$5.99
|%80
|Mafia III: Definitive Edition (Xbox One)
|$29.99
|$5.99
|%80
|Where the Water Tastes Like Wine (Xbox One)
|$19.99
|$3.99
|%80
|Exodemon (Xbox One)
|$12.99
|$3.24
|%75
|Kao the Kangaroo: Anniversary Edition (XS/One)
|$36.99
|$9.24
|%75
|BioShock 2 Remastered (Xbox One)
|$19.99
|$4.99
|%75
|Undead Horde 2: Necropolis (Xbox One & Series)
|$16.99
|$5.94
|%65
|UFC 5 Ultimate Edition (Xbox Series)
|$99.99
|$34.99
|%65
|Grand Theft Auto V (Xbox One & Series)
|$59.99
|$19.79
|%67
|BioShock Infinite: Complete Edition (Xbox One)
|$19.99
|$7.99
|%60
|BioShock Remastered (Xbox One)
|$19.99
|$7.99
|%60
|Lost Ruins (Xbox One)
|$19.99
|$7.99
|%60
|Love Is All Around (Xbox One & Series)
|$12.99
|$7.79
|%40
|Deathbound (Xbox Series)
|$29.99
|$17.99
|%40
|The Excrawlers (Xbox One & Series)
|$4.99
|$2.49
|%50
|Techno Banter (Xbox Series)
|$17.99
|$12.05
|%33
|OneShot: World Machine Edition (Xbox One)
|$14.99
|$9.74
|%35
|30 Birds (Xbox & PC)
|$17.99
|$14.39
|%20
Siz bu indirimli oyunlardan hangisi alacaksınız? Yorumlarda favori oyununuzu bizlerle paylaşabilirsiniz.