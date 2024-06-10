Ek Vergi Sonrasında Chery ve MG'den Türkiye Açıklaması!

Son dönemde rekabetçi fiyatı ve SUV yapısı nedeniyle ülkemizde Chery satışlarında adeta patlama yaşandı. Bu kapsamda Çin'de tanıtılan araçlar ülkemizdeki kullanıcılar tarafından yakın takibe alınırken, geçtiğimiz günlerde beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi gerekçesiyle Çin’den ithal edilen binek araçlar için ilave gümrük vergisinde değişikliğe gidildi. Hali hazırda Çin'den gelen elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40 ilave gümrük vergisi artık tüm yakıt türleri için uygulanacak.

Bu ek vergi kararı sonrasında herkesin aklına gelen ilk soru "Çinli üreticiler Türkiye'den çekilecek mi?" olurken, üreticiler bu düşüncenin tam tersi bir açıklama yaparak Türkiye'de daha fazla yatırım yapacaklarını dile getirdi.

Chery ve MG, Türkiye'de Fabrika Açmak İstiyor

Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Türkiye ayrıca Chery’nin Avrupa stratejisinin de önemli bir parçası. Hükümetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyuyoruz. Mevcut durumu göz önüne aldığımızda, bir taraftan yapılan değişikliklere uyum sağlamak için çalışırken, diğer taraftan da ilgili bakanlıklarla beraber Türkiye’de fabrika inşasının ve Türkiye’de üretimin fizibilite analizine yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

En kısa sürede Türkiye’de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz”

Yeni Şafak'ın haberine göre MG’nin Türkiye distribütörlüğünü yürüten Doğan Trend Otomotiv’den de bir açıklama geldi;

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Türkiye olarak, toplam gümrük vergisini yüzde 50’ye yükselttik. Bu yeni uygulama bizim beklentimizden daha önce ve sert yönde gerçekleşti. MG yönetimi, Avrupa’daki gelişimini devam ettirmek üzere Avrupa’da üretim tesisleri kuracaklarını resmen paylaşmışlardı.

Biz de Doğan Trend olarak, Avrupa’da planlanan tesislerin ilki Türkiye’de olsun diye çalışıyoruz. MG ile geçen hafta niyet mektubu imzalama aşamasına geldik. Sanayi Bakanlığımız da bu yatırım konuda işin içinde ve kendilerinden çok iyi destek alıyoruz” ifadelerini kullandı.