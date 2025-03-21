Bu Telefonun Ekranını Çıkarıp Kulağınıza Takabiliyorsunuz

Çinli üretici Oukitel'in yeni modeli WP200Pro 5G, darbelere karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Alüminyum çerçeve, güçlendirilmiş kauçuk kaplama ve darbe emici cam ile tasarlanan bu akıllı telefon, suya ve toza karşı da oldukça dirençli. Ancak onu diğer dayanıklı telefonlardan ayıran en ilginç detay alışılmadık bir tasarım özelliğine sahip olması.

Evet, başlıkta da belirttiğimiz gibi bu telefonunun ekranı hem kulaklık, hem ekran, hem de akıllı saat oluyor.

Çıkarılabilir Ekranla Üç Özellik Bir Arada

Cihazın arka kısmında küçük bir ekrana yer verilmiş. Bu ekrandan yalnızca gelen bildirimleri görmüyorsunuz, aynı zamanda çıkarılıp bir akıllı saat aksesuarına takıp Bluetooth aracılığıyla telefonla bağlantısını yapıyorsunuz ve öylece kullanıyorsunuz.

İlginç kısım daha bitmedi. Ekranın arkasında bir kablosuz kulaklık var. Yani ekranı söktüğünüz gibi kulağınıza takip müziğin tadını çıkarabilirsiniz.

Oukitel, bu özelliği "Çok Fonksiyonlu Bluetooth Kulaklık" olarak tanıtıyor ve cihazın hem akıllı saat hem de kulaklık işlevi görebileceğini iddia ediyor.

Sizce bu sıra dışı tasarım gerçekten işe yarayacak mı, yoksa yalnızca ilginç bir pazarlama taktiği mi olacak? Bunu öğrenmek için cihazın piyasaya çıkmasını beklemek gerekecek. Şirket şu an için ne fiyat bilgisi ne de kesin çıkış tarihi paylaşmış değil. Teknoloji dünyasında nasıl bir yeri olacağını hep beraber göreceğiz.