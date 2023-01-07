Ekranı Olmayan Akıllı Saat NoWatch Tanıtıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2023 etkinliği esnasında NoWatch isimli oldukça ilginç bir ürünün tanıtımı gerçekleştirildi. NoWatch'ı ilginç yapan kısım ise ekranı olmayan akıllı saat modeli olmasıdır. Söz konusu cihaza dair detaylar haberimizde.

Ekranı Olmayan Akıllı Saat NoWatch Özellikleri ve Fiyatı

Ekrana sahip olmaması nedeniyle diğer akıllı saat modellerden sıyrılmayı başaran NoWatch resmi olarak tanıtıldı. Cihaz, bir akıllı saat tasarımına sahip olmasına rağmen bir ekrana sahip değil. Böylelikle ders çalışırken veya bir proje üzerinde çalışırken dikkatinizin dağılması önleniyor.

Cihazın içerisinde kalp atış hızı, SpO2, stres, vücut sıcaklığı gibi verileri tespit edebilen elektrodermal aktivite sensörü dahil olmak üzere bir dizi biyosensör bulunuyor. Aslında NoWatch, özellik bakımından Fitbit Sense 2 isimli akıllı saat modeline benziyor.

Akıllı saatin üzerinde ekran olmadığından ötürü sağlık konusundaki istatistiki bilgilere uygulama üzerinden takip edilebiliyor. Cihazın ekran kısmında değiştirilebilir değerli taş bulunuyor. Satın alma aşamasında cihazın gövdesini, kordonunu ve değerli taş gibi konularda özelleştirmeler yapabiliyorsunuz.

Ekransız bir saat olan NoWatch, değiştirilebilir değerli taşlar ile oldukça ilginç bir ürün piyasaya sürdü. Değerli taş seçiminize bağlı olarak ürün 300 £ başlangıç fiyat etiketine sahip.

NoWatch olarak isimlendirilen ilginç akıllı saat modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Ürün ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en şık akıllı saatler listesine de göz atabilirsiniz.