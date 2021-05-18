Ekrem İmamoğlu Twitch Kanalı Açtı: İşte İlk Yayın Tarihi!

Ekrem İmamoğlu Twitch kanalı açtı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun popüler canlı yayın hizmetinde gerçekleştireceği ilk yayın tarihi de belli oldu. Twitch kanalı, Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali ile birlikte yayın hayatına başlayacak.

Ekrem İmamoğlu Twitch Platformunda Yayın Yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem imamoğlu, popüler canlı yayın platformunda kanal açtı. Sosyal medya platformlarını etkin bir şekilde kullanan İBB Başkanı İmamoğlu, Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali (IGEF) ile birlikte Twitch üzerinden canlı yayın yapmaya başlayacak.

Ekrem İmamoğlu, Twitch'teki ilk canlı yayınını 19 Mayıs saat 19.00'da gerçekleştirecek. İlk canlı yayının teması "Zor Sor" olacak. İmamoğlu, yayın boyunca tanınmış isimlerin zor sorularına yanıt verecek.

Canlı yayında İmamoğlu'nun yanı sıra Kaan Sezyum, Efe Uygaç, Tuana Yılmaz, Cem İşçiler, Zeynep Özkaya, Soykan Soner, Sena Gül,Mete Baş, Okan Asman, Surhay Bakış, Sercan Yıldırım, Başak Çakmak, Batu Bozkan, Berke Demir, İlyas Yalçıntaş, Feride Hilal Akın, Mete Özbey, Tuna Akşen, Ceren Pektaş, Cansu Öktem, Cemre Sıla Atılğan, İlayda Sürücü, Yeliz Korkmaz ve Nursema Altuntaş yer alacak.

İBB Başkanı İmamoğlu, IGEF 2021 etkinliğinin ardından da Twitch kanalı üzerinden farklı içeriklerle yayın yapmaya devam edecek.

Twitch Abonelik Fiyatları Düşecek

Twitch tarafından yapılan açıklamaya göre abonelik fiyatlarında oldukça büyük bir değişiklik olacak. Popüler canlı yayın hizmeti, 20 Mayıs tarihinden itibaren ülkemizde daha düşük abonelik ücreti sunacak.

Aktarılan bilgilere göre Twitch Kademe 1 abonelik ücreti 20 Mayıs tarihinden itibaren 9,90 TL olacak. Şirket tarafından yapılan açıklamanın bir kısmı şu şekilde: