Twitch Abonelik Fiyatları Düştü: Yeni Fiyat Sudan Ucuz

Twitch abonelik fiyatları kaç lira oldu? Yayın platformundan gelen son açıklamaya göre yeni bir abonelik dönemi başlıyor. Türkiye ve Meksika'daki kullanıcılar için başlayacak olan yeni sistem dahilinde Twitch'te yerel fiyatlandırılmaya geçilecek. En uygun Twitch aboneliği ne kadar?

Twitch tarafından yayınlanan son blog yazısına göre, abonelik fiyatlarında büyük bir değişiklik olacak. Yayın platformu, 20 Mayıs'ta Türkiye ve Meksika'dan başlayarak ülkelere göre yerelleştirilecek daha düşük fiyatlarla izleyicileri sevindirecek. Twitch'in yeni düşük fiyatları, yayıncılar için daha az para kazanma anlamına geliyor fakat platform, uzun vadede daha fazla aboneye ve daha yüksek kazançlara dönüşeceğine inanıyor.

Bildiğiniz üzere şu anda hayranların yayıncılara ödeme yapmasına ve özel ifadeler gibi avantajlar elde etmesine olanak tanıyan en uygun Twitch aboneliği, dünya çapında yerel para birimlerine göre değişse de 4,99 dolara mal oluyor. Daha önce Twitch Para Kazanma Başkan Yardımcısı Mike Minton, yerel fiyatların çok yüksek seviyelere geldiğinin farkında olduklarını söylemişti.

Platform için yaklaşan değişiklik, abonelikleri Twitch'in küresel kitlesi için daha uygun hale getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca şirketin ilk testleri umut verici görünüyor: Platform, Brezilya'da yerelleştirilmiş fiyatları test etti ve bir blog gönderisine göre yayıncı gelirinin ve toplam abone sayısının "iki katından fazla arttığını" gördü.

Twitch abonelik fiyatları kaç lira?

Twitch'in duyurusuna göre yerel fiyatlandırma Türkiye ve Meksika'dan başlayacak. Blog yazısında, Türkiye'deki Kademe 1 abonelik fiyatının 9,90 lira olacağı ifade edildi. Platformun yeni fiyatlandırma programı, 20 Mayıs 2021'de yürürlüğe girecek.

Platformdan gelen açıklamada, yeni uygulamayla birlikte topluluğa sorunsuz ve başarılı bir deneyim sunulmak istediği aktarıldı. Twitch'e göre, yeni teşvikin nasıl çalışacağına dair temel bir açıklama ise şu şekilde:

"Twitch, fiyat değişikliğinin başladığı ay dahil olmak üzere ilk üç ay boyunca referans değeri kanal ve Prime abonelik gelirlerinin %100'ünü karşılayacak (gerekirse). Ardından, izleyen 9 ay içinde her üç ayda bir teşvik ödemelerini %25 oranında azaltacağız. Böylece toplam 12 ay boyunca gelir ayarlama teşviki sağlanmış olacak. Her şey 'referans değerler' ile başlıyor. Temel olarak, bir yayıncının son üç ayda ücretli ve prime aboneliklerden ne kadar gelir kazandığına ve kaç saat canlı yayın yaptığına bakacak ve ortalamaları hesaplayacağız. Fiyatın değiştiği ülkelerdeki uygunluk kriterlerine sahip yayıncılar bu ortalama referans değerlerini Yayıncı Panelinde görebilecekler."

Peki ya siz yeni Twitch abonelik fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın.