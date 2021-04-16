Twitch Bot Temizliğinde Popüler Yayıncıların Takipçileri Buhar Oldu

Twitch bot temizliği sırasında dünya çapında milyonlarca abonesi bulunan yayıncıların büyük bir kısmı milyonlarca abonesini kaybetti. Ağırlıklı olarak oyuncuların yayın yaptığı Twitch'te sahte hesaplarla elde edilen abonelik sayısında önemli bir azalma meydana geldi.

Yayıncıların sahte izleyici hesapları ile görüntüleme ve abone sayısını arttırması, Twitch'te uzun bir zamandır sorun olmaya devam ediyor. Bot hesaplar özellikle yayıncıların canlı yayın platformunda öne çıkmasına ve daha popüler bir hale gelmelerine yardımcı olduğundan seneler boyunca en sık tercih edilen yöntemlerden biri oldu.

İki gün önce canlı yayın hizmetinin genelinde yapılan bir temizlik ile bazı yayıncıların en çok başvurduğu bir yöntemin de sonunu getirmiş oldu. Şirket, son temizlik sayesinde görüntüleme arttırma amacı ile kullanılan botların birçoğunu platformdan uzaklaştırdığını duyurdu.

Şirket, Twitter hesabında paylaştığı bir tweette Twitch'teki sahte etkileşim artışını uzun bir süredir izlediklerini ve takip ile görüntüleme botu kullanarak hizmet şartlarımıza karşı gelen 7,5 milyondan fazla hesap belirlediklerini söyledi. Bu hesaplarla ilgili gerekli tüm işlemlerin başlatıldığını belirten canlı yayın platformu, bu tür sorunlarla ilgili geri bildirimde bulunan kullanıcılara da teşekkür etti.

Şirket, bot hesapları tespit etmek için makine öğreniminden yararlandı fakat gerektiğinde yasal işlemlerin de başlatılma taraftarı olabileceğinin altını çizdi. Bu uyarının boş bir uyarı olmadığını unutmamak gerekiyor. Şirket, 2018 yılında iki görüntüleme botu satıcısına dava açmış ve bot satıcılarının Twitch'e toplamda 1,3 milyon dolar ödemesine karar verilmişti.

Twitch Bot Temizliği, Yayıncılara Milyonlarca Abone Kaybettirdi

Twitch, geçtiğimiz günlerde platformdaki botları temizlediğinden yayıncıları da abone ve izleyici açısından belirli bir oranda düşüş yaşayabilecekleri konusunda uyarmıştı. Birçok küçük yayıncı, binlerce hatta yüzlerce takipçi kaybettiğini bildirdi.

Bot sayısının azalması, yayıncılara sayısal anlamda her ne kadar önemli bir kayıp yaşatsa da bunun aslında o kadar da kötü olmadığını belirtmek gerekiyor. Sahte takipçilerin gösteriş dışında elle tutulabilecek gerçek bir faydası yoktur. Sohbet zar zor dahil olurlar, spam yaparlar ve izleyicileri ve yayıncıları rahatsız ederler. Sohbet yönetimi bir yayının kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğu için bot hesapların spam saldırısı yayıncılar açısından önemli bir eksidir.

Küçük yayıncıların haricinde bazı popüler yayıncıları takip eden hesapların da çoğu bot hesap çıktı. Kotaku'nun haberine göre son birkaç gün içinde en çok takipçi kaybeden hesapların başında Twitch'in ünlü ismi Félix “xQc” Lengye geldi. Sadece birkaç gün içinde 2,6 milyon takipçisini kaybetti fakat 5,5 milyon takipçisi hala duruyor.

xQc ile benzer sorunla karşılaşan başka bir yayıncı da Chance "Sodapoppin" Morris oldu. Sodapoppin, 6,5 milyon takipçisinin 3,3 milyonunu kaybetti. Yayıncının şu anda 3,4 milyon takipçisi bulunuyor.