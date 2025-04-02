Ekşi Sözlük'te İletişim Bakanlığı Çalışanları Mı Barınıyor? Yönetim İddiaları Yanıtladı

Ekşi Sözlük, son dönemde üzerine yapışan iddialara karşı sessiz kalmadı ve kendini savundu. Savunması özellikle sosyal medya platformlarında yükselen boykot çağrılarına yanıt niteliğindeydi. Platform yetkilileri, kendilerini eleştirenlerin X'in sansür politikalarına karşı aynı hassasiyeti göstermiyor oluşundan şikayetçiydi.

Serzenişler boykotla da sınırlı kalmadı. Ekşi Sözlük yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada; ortada dönen iddialara bir bir yanıt verdi. Özellikle de muhalif entry'lerin silinmesi hususunda kesin bir duruş sergilediler ve entry'lerin siyasi görüş gözetmeksizin kabul edildiğini vurguladılar. İşte tüm iddialar ve Ekşi Sözlük tarafından verilen yanıtlar...

İletişim Bakanlığında Çalışanlar Var İddiası

Ekşi Sözlük, bir siyasi yapıyla bağlantılı olup olmadığı sorusunu yanıtladı. Hiçbir şekilde siyasi bir grupla bağları olmadığını, siyasilerle yalnızca soru-cevap alışverişi yaptıklarını ve bundan öteye geçmediklerini savundu. Öte yandan, Ekşi Sözlük ekibinde İletişim Bakanlığı çalışanları olduğu iddiasını da yalanladılar.

Ardından Doğuş Grubu ile ortaklık söz konusuydu. Savunmada platformun yalnızca iki sahibi olduğu ve Doğuş Grubu ile hiçbir ilgileri olmadığı belirtildi.

Sonraki durak ise sosyal medyadaki trollerin hızlıca yazar olabilme seçeneği olmasıydı. Ekşi Sözlük'ün savunmasına göre yazar olmak için aktif olmak ve en az 10 entry sahibi olmak gerekiyor. Bunun dışında ayrıca bir iltimas söz konusu değilmiş.

Muhalif Başlıklar Siliniyor Mu?

Bazı muhalif başlıkların engellenmesi veya hiç görünmemesi hususundaki açıklama şuydu:

Başlığı açan yazar çok fazla kişiyi engellediğinden ötürü bazı kullanıcılar bu başlığa erişim sağlayamadı. Bizler gündem başlıklarına müdahale etmiyoruz. Başlıkların gündeme girip girmemesinin yazarların etkileşimlerine dayalı bir algoritma ile belirleniyor.

"Şişli Kent Lokantası'nın kapatılması" adlı başlığın silinmesine sebep olarak ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama gösterildi.

Sizce Ekşi Sözlük yönetimi yaptıkları savunmada haklı mı? Siz bu savunma hakkında neler düşünüyorsunuz? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında tartışabilirsiniz.