Rick and Morty 8. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Yayın Tarihi de Açıklandı

2013 yılında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle birlikte büyük bir hayran kitlesine sahip olan Rick and Morty ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Rick And Morty'nin 8. sezon fragmanı yayınlandı. Fragman ile birlikte yeni sezon tarihi de belli oldu.

Rick and Morty 8. Sezon Fragmanı

Adult Swim'in resmî YouTube kanalından Rick And Morty isimli animasyon dizisinin yeni sezon fragmanı paylaşıldı. 1 dakika 21 saniye uzunluğundaki video, sekizinci sezonun tıpkı önceki sezonlar gibi çok başarılı olacağını gözler önüne seriyor.

Rick and Morty 8. Sezon Yayın Tarihi

IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Rick and Morty'nin yeni sezonu 25 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmaya başlayacak.

Rick and Morty Konusu

Dan Harmon ve Justin Roiland tarafından yaratılan Rick and Morty, alkolik bilim insanı Rick ve tornu Morty'nin maceralarını anlatıyor. İlk olarak 2013 yılında yayımlanmaya başlayan dizi 9,1 IMDb puanı ile dikkat çekiyor.

Rick and Morty Nasıl ve Nereden İzlenir?

Popüler animasyon dizisini Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. Netflix'in kütüphanesinde şu anda Rick and Morty'nin altı sezonu bulunuyor.