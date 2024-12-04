FromSoftware’ın yaratıcısı Hidetaka Miyazaki'den Elden Ring 2 Açıklaması!

Elden Ring hayranlarının nicedir sorduğu soru nihayet cevaplandı: Elden Ring 2 çıkacak mı?

Hidetaka Miyazaki, Japonya’da Game Watch ile yaptığı röportajda merak edilen sorulara yanıt verdi. Elden Ring 2 muhtemel projesi de bunlardan biriydi. Stüdyonun Elden Ring IP’sini geliştirmeye açık olduğunu söyleyerek doğrudan bir devam oyunu planlanmasa da, bu büyülü dünyanın başka hikayelerle genişletilme ihtimaline göz kırptı.

Ancak Elden Ring 2 projesi şimdilik düşünülmüyor.

Yeni Bir Seri İçin Harika Bir Başlangıç

2022’de oyunun satışları yeni bir seri için harika bir başlangıç olarak tanımlanmıştı. Bu da Elden Ring dünyasının uzun soluklu bir seri olma potansiyeline ışık tutuyor.

Shadow of the Erdtree DLC’sinin hem ticari hem de eleştirel anlamda büyük başarı elde ettiği de dikkate alınınca oyuncuların bu evrene halen ilgi duyduğu görünüyor.

Armored Core Projesi Yolda

Miyazaki, stüdyonun şu anda birden fazla proje üzerinde çalıştığını doğruladysa da detaylara girmedi.

Yılın başlarında ortaya çıkan ve daha sonra silinen iş ilanları, robot karakterlere dair ipuçlarını ortaya koyuyordu. Bu da yeni bir Armored Core oyununun yolda olabileceği söylentilerini güçlendiriyor.

FromSoftware’ın geleceği yalnızca oyun projeleriyle değil, aynı zamanda potansiyel bir satın almayla da gündemde. Sony’nin, stüdyonun ana şirketi Kadokawa’yı satın alma planları olduğu konuşuluyor. Kadokawa’nın bu ilgiyi doğruladı ama iddiaların gerçekliğine dair kesin surette bir bilgi vermedi.