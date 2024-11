PlayStation Plus Aralık 2024 Ücretsiz Oyunları Açıklandı! 3 Aralık - 6 Ocak 2025 Tarihlerinde Ücretsiz

Sony, Playstation’ın 30. yıldönümüne özel olarak etkinlikler düzenlemeye başladı. Ek olarak Playstation Plus abonelerine özel ayrıcalıkları da eklemeyi ihmal etmiyor. Aralık ayı itibarıyla üç adet oyun, 6 Ocak 2025 tarihine kadar ücretsiz olarak sunuluyor. Peki Playstation Plus aboneleri hangi oyunları ücretsiz edinebilecek? İşte detaylar…

Sevilen Oyun It Takes Two Ücretsiz Olacak

Sony, abonelerine özel olarak üç oyunu ücretsiz yapacak:

It Takes Two

Temtem

Aliens: Dark Descent

It Takes Two, yaratıcılığıyla büyüleyen bir platform macerası olarak sevenleriyle buluşuyor. Evliliklerini kurtarmak için fantastik bir dünyada birlikte çalışmak zorunda kalan çift, May ve Cody, hem eğlenceli hem de duygusal bir deneyim sunuyor. Oyun, Playstation 4 ve 5 sistemlerinden erişilebilir olacak.

Aliens: Dark Descent, gerçek zamanlı bir strateji oyunu olarak oyuncuları bir grup Koloni Uzay Denizcisini yönetmeye çağırıyor.. Xenomorph'larla dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışırken ekip üyelerini özelleştirirken maceranızda stratejik kararlar alarak ölümcül bir salgının sırrını çözmeye çalışıyorsunuz. Tıpkı It Takes Two gibi Playstation 4 ve 5 sistemlerinden erişilebilir olacak.

Temtem ise Pokémon benzeri bir deneyim sunuyor. Oyuncular, hava adalarında yüzlerce yaratık toplayıp eğitiyor ve diğer oyunculara karşı mücadele ediyor. MMO özellikleriyle zenginleştirilen oyun, yaratık koleksiyoncuları için birebir ve bu oyun Playstation 5 üzerinden erişilebilir olacak.

Playstation 30. Yıl Etkinlikleri

Warhammer 40,000: Space Marine 2 PS Plus Premium üyeleri için bir oyun denemesi olarak 3 Aralık'tan itibaren sunulacak.

PlayStation Classics bölümüne ise Sly 2: Band of Thieves, Sly 3: Honor Among Thieves ve Jak and Daxter: The Precursor Legacy gibi unutulmaz oyunlar eklenecek.