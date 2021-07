Elden Ring Dövüş Sistemi Oldukça Detaylı Olacak

FromSoftware tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından da yayınlanacak olan Elden Ring için yeni oynanış detayları gelmeye devam ediyor. 2022 yılının başlarında satışa sunulacak olan Elden Ring dövüş sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu. Stüdyonun önceki oyunlarına göre daha gelişmiş olacağı her halinden belli olan detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Souls oyunlarıyla adından söz ettiren ve Bloodborne ve Sekiro: Shadows Die Twice ile de ününe ün katan FromSoftware, eğer bir ertelenme yaşanmaz ise önümüzdeki senenin başlarında Elden Ring ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. E3 2019 fuarı sırasında duyurulmuş olan oyun için, iddiaları ve söylentileri saymaz isek, uzun süreli bir sessizlik hakimdi. Ancak geçtiğimiz ay içerisinde düzenlenen Summer Game Fest açılış yayını sırasında ilk oynanış fragmanı ile merak edilen Elden Ring detayları da ortaya çıkmıştı.

Hikayeye göre Erdtree kaynağı olan Elden Ring, Queen Marika the Eternal tarafından hüküm sürülen diyarlar arasında parçalara ayrılmış ve her bir evlat ve yarı tanrı da Great Runes adı altında bir parça alıyor. Ne var ki bu durum, The Shattering adı altında yeni bir savaşın başlamasına neden oluyor. Biz ise Queen Marika the Eternal evlatlarını ve yarı tanrılarını ortadan kaldırarak, Elden Ring parçalarını toplamak ve nihayetinde Elden Lord olmak için mücadele vereceğiz.

Oynanışa dair yeni detayların paylaşılması ile bilhassa türü seven oyunculara büyük bir heyecan yaşatmayı başaran Bandai Namco Entertainment ve FromSoftware, arayı soğutmamak adına yeni detayları paylaşmaya devam ediyorlar. Geliştirilme aşamasında olan oyunun internet sayfası bu hafta itibarıyla güncellendi ve oynanışa dair ek yeni detaylar da gün yüzüne çıktı.

Elden Ring Dövüş Sistemi Nasıl Olacak?

İster at üstünde, istersek de yürüyerek gezinebileceğimiz oyunda bataklık gibi bölgelerde daha karanlık ve ürkütücü atmosferin sunulacağı Elden Ring, hem sinsi hem de bizi görünce kaçan yaratıklara ev sahipliği yapacakmış. Hatırlayacağınız üzere bu tür yaratıklar, bilhassa Souls oyunlarında karşımıza çıkmıştı. Elimizi çabuk tutarak öldürmemiz durumunda ise önemli ekstra eşyalar sunuyordu. Büyük ihtimalle bu sefer de benzer bir durum söz konusu olacaktır. Elbette FromSoftware başka bir şeyler planlıyor da olabilir.

Dövüş sisteminde ise geniş bir yetenek ağacı ile gelecek. Gizlilik ile de ilerleyebileceğimiz oyunda, düşmanlarımız ile yapacağımız mücadelelerde çevreyi, günün zamanını ve hava durumunu da yapacağımız taktiğe dahil etmek mümkün olacak. Bunların dışında, klasik olarak saldırılardan kaçabileceğiz de.

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan Elden Ring, 21 Ocak 2022 tarihinde satışa sunulacak.