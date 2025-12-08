Elden Ring Oyuncusu En Zor Düşmanla Resmen Dalga Geçti

FromSoftware oyunları her daim farklı farklı meydan okumalar ile gündeme geliyor. Oyuncular kendilerince farklı farklı kriterler belirleyip, oyunları bu şekilde bitirmeye çalışıyorlar. Zaman içerisinde yapılan paylaşımlar ile de etkileyici performanslar görmüşlüğümüz olmuştu. Bu haberimize konu olan durum ise, bir oyuncunun en zor Elden Ring düşmanını imkansız gibi görünen bir yolla yere sermesi oldu.

Elden Ring Oyuncusu İmkansızı Gerçekleştirdi

Youtube kullanıcısı Fracture42, normal oynanışta dahi saç baş yoldurabilen Fire Giant'ı en düşük Rune seviyesinde çıplak elle yere serme hedefindeydi. Öncesinde otuz sekiz ana düşmanı bu şekilde yere sermeyi başardı, ki aralarında Godfrey, Godrick, Mohg, Margit ve Radahn gibi birçok zorlu isim var. Fire Giant ise listenin en zorlu ismi oluyor.

Kullanıcı bu hedefine ulaşablmek için aslında 2024 yılının Şubat ayında kulları sıvamış, ama bir süreliğine ara vermek durumunda kalmış. Hedefin zorluğunu gerekçe gösteren Fracture42, aylar sonra bir kez daha denemesinin ardından ise yedi buçuk saat süren bir savaşın sonucunda Fire Giant karşısında zafere ulaşmayı başardı.

Herhangi bir güçlendirme veya iyileştirme ekipmanının kullanılmadığı savaşın ardından elde kalanlar ise Bestial Vitality büyüsü, Blessed Blue Dew Talisman ve on dört Crimson Tears oldu. Bu zaferin ardından, kararlılık ve psikolojik açıdan direnç göstermenin bu tarz imkansız gibi görünen savaşlardan sağ çıkmada önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz.

Oyuncu topluluğu tarafından hayretle karşılanan ve büyük alkış alan bu çabanın ardından, bakalım sırada ne gibi zorlu meydan okumalar göreceğiz? Peki siz bu meydan okuma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de bu tarz bir meydan okuma girişiminiz oldu mu? Yorum kısmında buluşalım.