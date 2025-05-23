Elden Ring: Nightreign Uzun Süredir Beklenen Duo Modunu Alıyor

FromSoftware, Nightreign'i baştan üç kişilik ekipler için tasarlamıştı ama oyuncuların talepleri sonrası ikili mod da değerlendirilmeye alındı. PvE odaklı bu genişletme, takım çalışmasını ön planda tutarken yalnız başına oynamak isteyenler için de bazı yumuşatıcı sistemler eklenmiş durumda.

Ancak iş iki kişilik oyunlara gelince işler biraz değişiyor çünkü bu mod neredeyse tamamen göz ardı edilmiş. Neyse ki FromSoftware bu eksikliği fark etti ve olaya el attı.

Elden Ring İkili Mod Planları

Oyunun yönetmeni Junya Ishizaki, IGN'e yaptığı açıklamada, ikili modun geliştirme sürecinde gözden kaçtığını açıkça kabul etti. Hedeflerinin başlangıçtan itibaren üç kişilik takımlara odaklanmak olduğunu itiraf eden yönetmen; içeriklerin, denge ve sistemlerin de bu yapıya uygun olarak geliştirildiğini, ancak solo oyun deneyimi yaşamak isteyenler için bu yapıların esnek tutulduğunu söyledi.

Nightreign'in çıkışından sonraki içerikler; yeni karakterler, harita bölgeleri ve patronlar (boss) oldu. Oyunculardan gelen geri bildirim ve istekler ışığında ince ayarlar da yapılacak. İki kişilik mod ise bu türden bir ayarlamayla oyuna dahil edilecek, ancak ne zaman olacağı belirsiz.

Solo Deneyimde Yeni Düzenlemeler

Solo oynamak isteyenler için de bazı kolaylaştırmalar mevcut. Örneğin haritada bulunabilen bir kendi kendine dirilme özelliği, yalnız kurt oyunculara yardımcı oluyor. Ayrıca düşmanların yapay zekasında da bazı ayarlamalar yapıldı. Tek başınıza oynarken üzerinize çullanan bir ordu yerine daha kontrollü bir baskı hissi veriyor.

Boss savaşları sırasında işler biraz değişiyor. Oyunun genel yapısı üç kişilik takımlara odaklı olduğundan tek başına ilerlemek halen mümkün ancak zorlayıcı. Oyuncular rastgele takımlarla eşleştiğinde bile kendi isteklerine göre hareket etmenize müsaade eden bir yapı var.