Elden Ring Nightreign Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Açık dünya rol yapma oyunu Elden Ring Nightreign'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece Elden Ring evreninde geçen yeni oyunun sorunsuz deneyim için hangi donanıma ihtiyaç duyduğu belli oldu.

Elden Ring Nightreign Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core 15-10600 or AMD Ryzen 5 5500

Intel Core 15-10600 or AMD Ryzen 5 5500 RAM: 12GB

12GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB / AMD Radeon RX 580 4 GB

Elden Ring Nightreign Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core 15-11500 / AMD Ryzen 5 5600

Intel Core 15-11500 / AMD Ryzen 5 5600 RAM: 16GB

16GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB or AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

Elden Ring Nightreign Fragmanı

Elden Ring Nightreign Kaç GB?

Elden Ring Nightreign'in yüklenebilmesi için en az 30 GB gerekecek. Yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı ile bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece boş alanı çok pratik şekilde artırabilirsiniz.

Elden Ring Nightreign Türkiye Fiyatı

PC fiyatı: Steam'de 25,99 dolar (999 TL)

Steam'de 25,99 dolar (999 TL) PlayStation fiyatı: 1.399 TL

1.399 TL Xbox fiyatı: 1.399 TL

Elden Ring Nightreign Çıkış Tarihi

FromSoftware tarafından geliştirilen Elden Ring Nightreign 29 Mayıs 2025 tarihinde satışa sunulacak.