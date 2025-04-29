Elden Ring Nightreign Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Elden Ring Nightreign'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Elden Ring Nightreign kaç GB yer kaplayacak? İşte merak edilen detaylar!
Açık dünya rol yapma oyunu Elden Ring Nightreign'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece Elden Ring evreninde geçen yeni oyunun sorunsuz deneyim için hangi donanıma ihtiyaç duyduğu belli oldu.
Elden Ring Nightreign Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core 15-10600 or AMD Ryzen 5 5500
- RAM: 12GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB / AMD Radeon RX 580 4 GB
Elden Ring Nightreign Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core 15-11500 / AMD Ryzen 5 5600
- RAM: 16GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB or AMD Radeon RX Vega 56 8 GB
Elden Ring Nightreign Fragmanı
Elden Ring Nightreign Kaç GB?
Elden Ring Nightreign'in yüklenebilmesi için en az 30 GB gerekecek. Yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı ile bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece boş alanı çok pratik şekilde artırabilirsiniz.
Elden Ring Nightreign Türkiye Fiyatı
- PC fiyatı: Steam'de 25,99 dolar (999 TL)
- PlayStation fiyatı: 1.399 TL
- Xbox fiyatı: 1.399 TL
Elden Ring Nightreign Çıkış Tarihi
FromSoftware tarafından geliştirilen Elden Ring Nightreign 29 Mayıs 2025 tarihinde satışa sunulacak.