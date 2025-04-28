Battlefield 6 Dolu Dolu Geliyor: İşte Sızdırılan Tüm Videolar

Henüz resmi olarak duyurulmamış olan Battlefield 6'ya ait yeni videolar, kısa süre önce yapılan bir alfa testi sırasında kaydedildi. Battlefield Labs isimli yeni test ortamında gerçekleştirilen bu oynanış testlerinde; yer araçları, devasa haritalar ve özellikle etkileyici yıkım mekanikleri daha net şekilde görülüyor.

Özellikle jetlerle yapılan aksiyon sahneleri ve haritaların büyüklüğü oyuncular arasında büyük dedikodu döndürüyor — güzel anlamda. Gelin şimdiye kadar neler sızdırılmış bir görelim.

Yıkım Mekanikleri, Ses Efektleri ve Dahası...

Battlefield serisinin vazgeçilmezlerinden biri olan yıkım efektleri, yeni oyunda da oldukça önemli bir yer tutacak. Geliştirici ekip bu ayın başında bir açıklamada bulundu ve çevredeki yapıları taktiksel avantaj için şekillendirme imkânı sunacaklarını söyledi.

Sızdırılan görüntüler de bu iddiaları doğrular nitelikte. Yıkılabilir alanlar görsel ve işitsel ipuçlarıyla kolayca anlaşılabilecek şekilde tasarlanmış, böylece oyuncular neleri yıkabileceklerini sezgisel olarak hemen kavrayabilecekler.

Battlefield 6 Ne Zaman Çıkacak?

Battlefield 6'nın çıkış tarihi şimdilik gizemini koruyor. Hangi platformlara çıkacağına dair de kesin bir bilgi yok. Şimdilik ortada şu görüntüler var:

New battlefield 6 leakes 🔥 pic.twitter.com/C5FtdhdCUz — goodboy (@alisaad40002) April 26, 2025

Jet sound in battlefield 6



This from new test of battlefield Labs 🔥 pic.twitter.com/iiDYHAG0mw — goodboy (@alisaad40002) April 26, 2025

Sızıntıların altındaki oyuncu yorumları, herkesin ne kadar heyecanlı olduğunu kanıtlıyor. Yeni mekanikler daha şimdiden beğeni toplarken gözümüz geliştirici ekipten yapılacak bir açıklamada olacak. Siz bu sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.