Bir Oyuncu Oyun Çok Zor Olduğu İçin Yapımcısına Dava Açtı!
Elden Ring'in yüksek zorluk seviyesi hakkında bir oyuncu, iddialarda bulundu ve sonrasında FromSoftware'e dava açmaya karar verdi. İşte detaylar!
Elden Ring oyuncularını zorlu maceralarıyla büyüleyen FromSoftware, şimdi de beklenmedik bir yasal sürecin merkezinde. Bir oyuncu, oyunun aşırı zorluk seviyesinin ardında gizli bir oyun olduğunu iddia ederek yazılıma dava açacağını duyurdu. İşte ayrıntılar…
Elden Ring Zorluğunun Ardında Ne Var?
Sekiro ve Bloodborne gibi diğer FromSoftware oyunlarında da benzer gizli içerikler olduğunu savunan oyuncu, 25 Eylül'de FromSoftware ve Bandai Namco'ya karşı yasal süreci başlatmayı planlıyor.
there's a guy on 4chan who's planning to sue Fromsoft because he thinks there's more of Elden Ring that's inaccessible to the average player pic.twitter.com/jCESV6HqbT— kate bush's husband (@airbagged) July 27, 2024
Oyuncuya göre, genellikle veri madencileri tarafından keşfedilen kesilmiş içerik, zorlu oyunun arkasına gizlenmiş daha büyük bir oyunun parçası olarak yer alıyor.
Oyun geliştirme sürecinde içeriğin kesilmesi oldukça yaygın bir durum. Bu kararlar, oyunun genel kalitesi ve geliştirme süreci göz önüne alındığında sıklıkla alınıyor. Ancak bu durum, oyunun tamamlanmamış veya eksik olduğu anlamına gelmiyor.
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FromSoftware henüz bu iddialara dair resmi bir açıklama yapmadı. Sektör ise bu ilginç davanın nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor. Eğer dava gerçekleşirse, oyun geliştiricilerinin gelecekte oyun zorluklarını ve içerik şeffaflığını nasıl ele alacağı konusunda önemli bir dönüm noktası olabilir.