Bir Oyuncu Oyun Çok Zor Olduğu İçin Yapımcısına Dava Açtı!

Elden Ring oyuncularını zorlu maceralarıyla büyüleyen FromSoftware, şimdi de beklenmedik bir yasal sürecin merkezinde. Bir oyuncu, oyunun aşırı zorluk seviyesinin ardında gizli bir oyun olduğunu iddia ederek yazılıma dava açacağını duyurdu. İşte ayrıntılar…

Sekiro ve Bloodborne gibi diğer FromSoftware oyunlarında da benzer gizli içerikler olduğunu savunan oyuncu, 25 Eylül'de FromSoftware ve Bandai Namco'ya karşı yasal süreci başlatmayı planlıyor.

there's a guy on 4chan who's planning to sue Fromsoft because he thinks there's more of Elden Ring that's inaccessible to the average player pic.twitter.com/jCESV6HqbT