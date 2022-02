Elden Ring PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

From Software, Elden Ring için PC sistem gereksinimlerini resmi olarak duyurdu. Asgari özellikler aslında hafta sonu sızdırılmıştı ancak sebepsiz bir şekilde hızlıca Epic Games Store üzerinden kaldırıldığını görümüştük. Şimdi ise aynı özellikler tekrar paylaşıldı ve onaylandı. İşte detaylar!

Elden Ring PC Sistem Gereksinimleri

Elden Ring PC Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5 8400 veya AMD Ryzen 3 3300X

Bellek: 12GB RAM

Grafikler: Nvidia GeForce 1060 3GB veya AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: 12

Depolama: 60GB

Elden Ring PC Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i7 8700K veya AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 16GB RAM

Grafikler: Nvidia GeForce 1070 8GB veya AMD Radeon RX Vega 56 8GB

DirectX: 12

Depolama: 60GB

PC kurulumu için minimum gereksinimler biraz sistem yoracak gibi duruyor. Resmi tweet'e verilen birçok yanıt genellikle minimum gereksinimlerin anlamsızlığını vurgulayacak nitelikte. Söz konusu tweet'e aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yine de, From Software'in PC oyuncularının önceki nesillere kıyasla PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümlerine daha yakın bir deneyim yaşamasını istediği açıkça anlaşılıyor. Elden Ring, 25 Şubat 2022'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC'de satın alınabilir olacak.

FromSoftware, Inc. ve BANDAI NAMCO Entertainment Inc. tarafından geliştirilen ELDEN RING, Hidetaka Miyazaki ve George R.R. Martin tarafından oluşturulmuş bir dünyada geçen bir fantezi ve aksiyon RPG macerasıdır. FromSoftware'ın şu ana kadarki en geniş oyununun her köşesinde sizi tehlike ve keşif bekliyor.

Hidetaka Miyazaki FromSoftware Inc.'in Başkanı ve Oyun Direktörü. Armored Core ve Dark Souls da dahil olmak üzere sevilen serilerin olumlu eleştiriler alan oyunlarının yönetmeni olarak tanınır. George R.R. Martin, büyük beğeni toplayan Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden Taht Oyunları, Kralların Çarpışması, Kılıçların Fırtınası, Kargaların Ziyafeti ve Ejderhaların Dansı dahil olmak üzere birçok romanıyla New York Times en çok satan yazarlar listesinde 1 numaradır.

