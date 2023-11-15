ELDEN RING, PlayStation Fiyatı Zamlandı: PC Fiyatı da Zamlanabilir!
Zam üstüne zam yiyen ELDEN RING'in PlayStation fiyatları da zamlandı. İşte zam sonrası oluşan fiyatlar!
Geçtiğimiz yıl çıkışını gerçekleştiren ve yılın oyunu ödülünü kazanmayı başaran ELDEN RING, özellikle çıktığı dönemden bu yana pek çok platformda defalarca kez zamlandı ve bu zamlara bugün bir yenisi daha eklendi.
Artan döviz kurları sonrası oyun sektörü birçok zam dalgasıyla karşılaştı. FromSoftware'in başarılı yapımı ELDEN RING de bu zamlardan nasibini alan oyunlar arasındaydı ve bugün oyunun PlayStation fiyatlarında yeni bir zam gerçekleştirildi.
ELDEN RING PlayStation Store Zam Sonrası Fiyatlar
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|ELDEN RING Standart Edition
|1.049 TL
|1.299 TL
|ELDEN RING Deluxe Edition
|1.299 TL
|2.349 TL
Hâlihazırda oyunlarını pek fazla indirime sokmayan FromSoftware'in başarılı yapımı ELDEN RING'in, son gelen zam sonrası PlayStation Store'da Standart sürümü 1.049 TL'den 1.899 TL'ye yükselirken, Deluxe sürümü ise 1.299 TL'den 2.349 TL'ye yükseldi.
Zam sonrası bir diğer merak edilen konu da bu zammın diğer platformlara gelip gelmeyeceği yönünde. Şimdilik Steam ve Xbox tarafında herhangi bir zam gerçekleşmiş değil fakat Steam'in 5 gün sonra USD'ye geçmesiyle birlikte ELDEN RING'in fiyatında önemli bir artış olması muhtemel.
Elden Ring Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
2022’nin en çok beklenen oyunlarından biri olan Elden Ring, çıkışını yaptıktan sonra sürekli gündemde kalmayı başaran bir oyun oldu.
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