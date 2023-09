Elder Scrolls Evrenine Yeni Bir Kapı Aralandı: Elder Scrolls Castles Mobilde!

1992 yılından bu yana The Elder Scrolls serisi, Bethesda Game Studios tarafından başarıyla yürütülen bir efsane haline geldi. Son haberlerle birlikte The Elder Scrolls evreninde yeni bir kapı daha aralandı: The Elder Scrolls: Castles.

Castles'daki pek çok öğe 2015 senesinde ilk olarak iOS için piyasaya sürülen ve oyuncuların bir Vault'u ve içindeki Dweller'ları denetlediği bir başka Bethesda inşa ve zaman yönetimi simülasyonu olan Fallout Shelter'a çok benzetildi.

Oyunu Oynamak Ücretsiz mi?

Bethesda beklenmedik bir hamle yaptı. The Elder Scrolls: Castles adını taşıyan bu yeni oyunu sessizce piyasaya sürdü. Bu oyunu Bethesda'nın resmi mağazasında dahi duyurmadılar.

Oyun, Google Play mağazasında görünmüyor. Kullanıcılar ancak Bethesda'nın mağaza içindeki sayfasını ziyaret ederek bu oyunu keşfedebilirler. Oyunu Android cihazlara indirmek mümkün. Oyunu oynamak ise ücretsiz.

Castles'ın Google Play'deki sayfasında oyun şöyle tanımlanıyor: "kendi kalenizi ve hanedanınızı kontrol etmenizi sağlayan yeni bir mobil oyun. Yıllar gelip geçerken, aileler büyürken ve yeni hükümdarlar tahta geçerken tebaanızı yönetin."

Oyunun çıkışı sürpriz olsa da, Bethesda daha önce mobil arenada daha fazla çalışma yapılacağını dile getirmişti. Geçen yıl bu konuda Bethesda yetkilisi Todd Howard:

"Üzerinde çalıştığımız ve henüz duyurmadığımız yeni bir mobil oyunumuz var ve bu duruma bayılıyorum" dedi

Siz yeni mobil oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.