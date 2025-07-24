Vatandaşa ÖTV Şoku: Elektrikli Arabalara Dev Zam Geldi!

Yeni araba alacaklara kötü haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte, özellikle elektrikli araçlarda ciddi oranda vergi artışı yaşandı. Bazı içten yanmalı motorlu araçlarda ise sürpriz indirimler dikkat çekti.

Elektrikli Araç Sahiplerine Kötü Haber: ÖTV Oranları Katlandı

Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemede en çarpıcı değişiklik elektrikli otomobillerde yaşandı. Daha önce yüzde 10 olan en düşük ÖTV oranı, bir anda yüzde 25'e fırladı. Bu artış, elektrikli araç pazarında deprem etkisi yaratması bekleniyor.

Şarj edilebilir hibrit araçlar da vergiden nasibini aldı. Bu kategorideki araçlarda ÖTV oranı yüzde 45 olarak belirlendi. Klasik hibrit modellerde ise oran yüzde 70'e yükseldi. İçten yanmalı motorlu otomobillerde durum daha da vahim, oranlar yüzde 70'ten başlayıp yüzde 220'ye kadar tırmanıyor.

Motor hacmine göre belirlenen yeni sistemde, 2.0 litre üzeri tüm araçlar için yüzde 220 gibi rekor bir ÖTV oranı uygulanacak. 1.6-2.0 litre arası modellerde ise vergisiz fiyatı 1.650.000 TL'yi aşan araçlar yüzde 170 oranıyla vergilendirilecek.

Elektrikli araçlarda motor gücü de artık vergilendirmede önemli bir kriter haline geldi. 160 kW altı motor gücüne sahip, vergisiz fiyatı 1.650.000 TL'nin altındaki modeller yüzde 25 ÖTV'ye tabi olacak. Bu sınırı aşanlar ise yüzde 55 oranıyla karşı karşıya kalacak.

Düzenlemeden en çok etkilenecek modeller arasında yerli üretim Togg T10X ve Tesla Model Y gibi popüler elektrikli araçlar bulunuyor. Bu araçların fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması, tüketicilerin elektrikli araç hayallerini ertelemesine neden olabilir.

İçten yanmalı araçlarda ise ilginç bir tablo ortaya çıktı. 1.4 litre altı motor hacmine sahip, vergisiz fiyatı 1.290.000 TL'ye kadar olan modellerde ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 70'e düşürüldü. Ancak bu kategoriye uyan araba sayısı göz önüne alındığında piyasada bir indirim görmek oldukça zor.

Yeni Togg T10X Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat – Tahmini V1 RWD Standart Menzil 1.440.000 TL 1.636.364 TL V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 TL 1.909.091 TL V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 TL 2.079.546 TL

Yeni Tesla Model Y Fiyatı Ne Kadar Olacak?