Sevilen PS Oyunları İndirime Girdi! RDR2, Cyberpunk 2077 ve Dahası
PlayStation Store'da başlayan bahar indirimleri ile çok sayıda popüler oyunun fiyatında büyük düşüş oldu. İşte indirime dair bütün detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- PlayStation Store'da başlayan bahar indirimleri kapsamında EA Sports FC 26 için yüzde 70 oranında indirim uygulandı. Oyun şu an 870 TL'ye satılıyor. Normalde ise 2 bin 900 TL fiyat etiketine sahip.
- İndirimde en çok öne çıkan oyun, A Way Out oldu. Yüzde 82 oranında indirime giren oyunun fiyatı, 1.049 TL'den 189 TL'ye düştü.
- Red Dead Redemption 2, yüzde 75 oranındaki indirim sayesinde PS Store'da 2 bin 99 TL yerine 525 TL'ye satılmaya başlandı.
PlayStation'da oyuncuların kaçırmak istemeyeceği bir fırsat başladı. Bahar indirimi kapsamında popüler oyunların fiyatında büyük bir düşüş meydana geldi. Özellikle Türkiye'de arkadaşlarla boş zamanı değerlendirmek ve eğlenmek için en çok oynanan oyunların başında gelen EA Sports FC 26'nın ücreti, normalde olduğundan çok daha uygun bir fiyata geriledi.
PlayStation Store'da Hangi Oyunlar İndirime Girdi?
|Oyun Adı
|İndirimli Fiyat
|Normal Fiyat
|İndirim Oranı
|EA Sports FC 26
|870 TL
|2 bin 900 TL
|%70
|Battlefield 6
|1.740 TL
|2 bin 900 TL
|%40
|Grand Theft Auto V
|670 TL
|1.399 TL
|%50
|Red Dead Redemption 2
|525 TL
|2 bin 99 TL
|%75
|Resident Evil 3
|350 TL
|1.399 TL
|%75
|Split Fiction
|1.260 TL
|1.800 TL
|%30
|Forza Horizon 5
|925 TL
|1.541 TL
|%40
|A Way Out
|189 TL
|1.049 TL
|%82
|Cyberpunk 2077
|1.260 TL
|2 bin 799 TL
|%55
|Gran Turismo 7
|1000 TL
|2 bin TL
|%50
|Sea of Thieves
|500 TL
|999 TL
|%50
|Tekken 8
|840 TL
|2 bin 99 TL
|%60
|Dying Light: The Beast
|2 bin 99 TL
|2 bin 799 TL
|%25
|Borderlands 4
|2 bin 30 TL
|2 bin 900 TL
|%30
PlayStation Store'da başlayan yeni indirim kampanyası ile birlikte en çok ucuzlayan oyunlar arasında A Way Out yer alıyor. İki kişi ile oynanabilen bu oyun, yüzde 82 indirim sayesinde 1.049 TL'den 189 TL'ye düştü. Hazelight Studios tarafından geliştirilen oyunda Leo ve Vincent'ın hedefine ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.
En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Grand Theft Auto V, yüzde 50 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 1.399 TL'den 670 TL'ye geriledi. Oyunda Franklin, Trevor ve Michael olmak üzere toplam üç karakteri yönetiyoruz. Açık dünyada gezinirken birden başka bir karaktere geçiş yapabiliyor, oyuna onunla devam edebiliyorsunuz. Ayrıca bazı görevlerde beraber hareket edebiliyorlar.
Şimdiye kadarki en detaylı oyunlardan biri olması ile ön plana çıkan Red Dead Redemption 2, yüzde 75'lik indirimle birlikte fiyatı düşen bir diğer oyun oldu. Bu oyun, şu anda 2 bin 99 TL yerine 525 TL'ye satılıyor. Oyunda Arthur Morgan isimli karakteri yönetiyoruz. Ayrıca oynamaktan çok keyif alacağınız çevrim içi modu da mevcut.
Sizi son derece kaotik bir dünyanın içine sürükleyen Cyberpunk 2077, yüzde 55 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 2 bin 799 TL'den 1.260 TL'ye geriledi. Oyuna başlarken kendi karakterinizi istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Kadın mı yoksa erkek mi olacağına karar verebiliyorsunuz. Konuşma ve size hitap etme şekilleri de bu tercihlerinize göre değişiklik gösteriyor.
PlayStation Store'daki Bahar İndirimi Ne Zaman Bitecek?
PlayStation Store'da başlayan bahar indirimi, 9 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar indirimli oyunları satın alan kişiler, söz konusu oyunlara sonsuza kadar sahip olacak. Bu, diledikleri zaman kütüphaneden yükleyip oynamaya başlayabilecekleri anlamına geliyor. Kampanya süresi sona erdikten sonra oyunları almak için orijinal fiyat üzerinden ödeme yapmak gerekecek.
Editörün Yorumu
PlayStation Store'da başlayan yeni bahar indirimi kapsamında pek çok sevilen oyunun fiyatı düştü. Genel olarak fiyatların daha ulaşılabilir seviyeye geldiğini söyleyebilirim fakat şu ana kadar denk geldiğim her oyuncunun mutlaka oynamak istediğini gördüğüm Borderlands 4 gibi oyunların ücretini hâlâ oldukça yüksek buluyorum. İndirim oranları daha yüksek olsaydı daha fazla oyuncu yararlanabilirdi.