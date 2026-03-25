Sevilen PS Oyunları İndirime Girdi! RDR2, Cyberpunk 2077 ve Dahası

PlayStation'da oyuncuların kaçırmak istemeyeceği bir fırsat başladı. Bahar indirimi kapsamında popüler oyunların fiyatında büyük bir düşüş meydana geldi. Özellikle Türkiye'de arkadaşlarla boş zamanı değerlendirmek ve eğlenmek için en çok oynanan oyunların başında gelen EA Sports FC 26'nın ücreti, normalde olduğundan çok daha uygun bir fiyata geriledi.

PlayStation Store'da Hangi Oyunlar İndirime Girdi?

PlayStation Store'da başlayan yeni indirim kampanyası ile birlikte en çok ucuzlayan oyunlar arasında A Way Out yer alıyor. İki kişi ile oynanabilen bu oyun, yüzde 82 indirim sayesinde 1.049 TL'den 189 TL'ye düştü. Hazelight Studios tarafından geliştirilen oyunda Leo ve Vincent'ın hedefine ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Grand Theft Auto V, yüzde 50 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 1.399 TL'den 670 TL'ye geriledi. Oyunda Franklin, Trevor ve Michael olmak üzere toplam üç karakteri yönetiyoruz. Açık dünyada gezinirken birden başka bir karaktere geçiş yapabiliyor, oyuna onunla devam edebiliyorsunuz. Ayrıca bazı görevlerde beraber hareket edebiliyorlar.

Şimdiye kadarki en detaylı oyunlardan biri olması ile ön plana çıkan Red Dead Redemption 2, yüzde 75'lik indirimle birlikte fiyatı düşen bir diğer oyun oldu. Bu oyun, şu anda 2 bin 99 TL yerine 525 TL'ye satılıyor. Oyunda Arthur Morgan isimli karakteri yönetiyoruz. Ayrıca oynamaktan çok keyif alacağınız çevrim içi modu da mevcut.

Sizi son derece kaotik bir dünyanın içine sürükleyen Cyberpunk 2077, yüzde 55 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 2 bin 799 TL'den 1.260 TL'ye geriledi. Oyuna başlarken kendi karakterinizi istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Kadın mı yoksa erkek mi olacağına karar verebiliyorsunuz. Konuşma ve size hitap etme şekilleri de bu tercihlerinize göre değişiklik gösteriyor.

PlayStation Store'daki Bahar İndirimi Ne Zaman Bitecek?

PlayStation Store'da başlayan bahar indirimi, 9 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar indirimli oyunları satın alan kişiler, söz konusu oyunlara sonsuza kadar sahip olacak. Bu, diledikleri zaman kütüphaneden yükleyip oynamaya başlayabilecekleri anlamına geliyor. Kampanya süresi sona erdikten sonra oyunları almak için orijinal fiyat üzerinden ödeme yapmak gerekecek.

Editörün Yorumu

PlayStation Store'da başlayan yeni bahar indirimi kapsamında pek çok sevilen oyunun fiyatı düştü. Genel olarak fiyatların daha ulaşılabilir seviyeye geldiğini söyleyebilirim fakat şu ana kadar denk geldiğim her oyuncunun mutlaka oynamak istediğini gördüğüm Borderlands 4 gibi oyunların ücretini hâlâ oldukça yüksek buluyorum. İndirim oranları daha yüksek olsaydı daha fazla oyuncu yararlanabilirdi.