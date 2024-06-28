Elektrikli Araçlarda Görünmeyen Krizi Anketler Ortaya Çıkardı: Kullanıcılar Neden Şikayetçi?

Elektrikli araçlar için olumsuz sonuçlar içeren JD Power'ın en son anket araştırma çalışması yayınlandı. Anketin geçmiş versiyonlarında olduğu gibi, elektrikli araçlar, hemen hemen her açıdan gazlı araçlardan daha kötü performans sunduğu ortaya çıktı.

Araştırma anketine göre, elektrikli araç sahibi olan kullanıcıların yaşadığı sorunlar fiziksel mekanik sorunlarla ilgili değil. Peki elektrikli araç sahiplerinin yaşadığı sorunlar neydi? İşte ayrıntılar…

Elektrikli Araç Kullanıcıları Hangi Sorunları Yaşadı?

JD Power kıdemli direktörü Frank Hanley bir açıklamasında, "En son teknolojiye sahip elektrikli araç sahipleri, gazla çalışan araç sahiplerine göre üç kat daha yüksek bir oranda sorunlar yaşıyor" dedi.

Araştırmada belirlenene göre elektrikli araç kullanıcıları, özellikle arka çapraz trafik uyarıları ve ters otomatik acil frenleme gibi yeni özellikler konusunda sorunlar yaşıyor. Çünkü gelişmiş sürücü destek sistemlerinden sürekli olarak yanlış ve hatalı uyarı bildirimleri geliyor.

Ayrıca, dokunmatik ekrana sahip bilgi sistemi kullanıcılara baş ağrısı gibi rahatsızlıklar veriyor. Böylelikle elektrikli araçlarda teknolojik açıdan diğer araçlara göre daha fazla sorun yaşandığı görünüyor.

Sorunlar sadece bunlarla kalmıyor. Araç sahipleri, akıllı telefonlarını çoğunlukla araçlarına bağlamada zorluk yaşıyor veya bağlantılarını birden kaybediyorlar.