Türkiye'de Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonu Sayısı Hızla Artıyor: 20 Bini Geçti!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (EPDK), Haziran ayına ilişkin Şarj Hizmetleri Piyasası Aylık İstatistikleri'ni yayınladı. Veriler, ülkemizdeki toplam elektrikli araç şarj istasyonu sayısını, ve bu istasyonların hangi işletmecilere ait olduğunu gün yüzüne çıkardı. Detaylar haberde.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Sayısı 20 Bini Geçti!

EPDK tarafından yayınlanan rapora göre, geçen yılın Haziran ayında 27.476 olan elektrikli araç sayısı, 2024'ün Haziran ayında 123.977'e yükseldi. Elektrikli araç saysının artışına paralel olarak şarj istasyonu sayıdsına büyük bir oranda artış gösterdi. Veriler, ülkemizde aktif olarak hizmet veren şarj istasyonu sayısının 5.192 adetten 20.065 adete yükseldiğini gösteriyor.

Toplam şarj noktalarının içinde yavaş şarj olarak bilinen AC şarj istasyonlarının sayısı 4.550'den 12.755'e, hızlı şarj (DC) noktaları ise 1.362'den 7.310'a yükseldi. Yayınlanan rapor, işletmeler bazında da şarj istasyonu sayılarını göz önüne çıkarıyor.

Buna göre, ZES'in 3.910 adet ile zirveye yerleşirken, Eşarj'ın, 1.723 adet ile ikinci, Voltrun'un ise 1.093 adet şarj noktasıyla üçüncü sırada yer aldığı görülüyor. Togg'un Trugo şarj ağı ise 1.037 şarj noktasıyla dördüncü sırada bulunuyor. Öte yandan, ZES ve Voltrun'ın şarj noktalarının çoğunu yavaş şarj hızı sunan AC soketler oluştururk Eşarj ve Trugo'da hızlı DC şarj soketlerinin daha çok sayıda olduğunu belirtelim.

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