Elektrikli Araç Satışları 2024'te Rekor Kırdı!

Her geçen gün otomotiv sektöründe daha çok yer kaplayan elektrikli araçlar, geride bıraktığımız 2024 yılına adeta damga vurdu. Tesla ve BYD gibi yeni markaların başarılı ürünlerini ve köklü üreticilerin yeni elektrikli modelleri birçok kişinin beğenisini kazanmayı başardı. Tahmin edersiniz ki bu durum satışlara yansıdı.

Kısa bir süre önce sektör ile ilgili 2024 yılına ilişikin raporlar, elektrikli araç pazarında yıl boyunca gerçekleştirilen satış rakamlarını ortaya koydu. Görünen o ki otomobil sektörünün geleceği olarak görülen araçlar geride bıraktığımız yılda rekor kırdı.

Yıllık Elektrikli Araç Satışları 17.1 Milyona Ulaştı

Rho Motion isimli araştırma firması tarafından yayınlanan yeni bir rapor, 2024 yılında gerçekleştirilen elektrikli araç satışlarını gözler önüne serdi. Paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz yıl dünya çapında 17,1 milyon araç satışı gerçekleşti. Satışlar, geçtiğimiz seneye kıyasla 3.5 milyon adet artış göstererek rekor tazeledi.

Bununla birlikte pazarın geçtiğimiz yıla kıyasla büyüdüğünü de belirtemek gerekiyor. Zira elektrikli araç satışlarının 2023 yılında 3.2 milyon arttığı belirtiliyor. İstatistikleri kıtalara indirgediğimizde ise en büyük büyüme, tahmin edileceği gibi Çin'de gerçekleşti. Yüzde 40 oranında büyüyen Çin pazaranın yanı sıra, Kuzey Amerika’da yüzde 9 oranında bir büyüme gözlemleniyor. Öte yandan yüzde 3 yavaşlamanın yaşandığı Avrupa'nın bu alanda diğer bölgelerin gerisine kaldığını söyleyebiliriz.

Bölgelerde gerçekleştirilen satışları incelediğimizde 11 milyon satış ile Çin'in yine bu alanda lider olduğunu görüyoruz. Uzak Doğu devini, sırasıyla 3 milyon, 1,8 milyon ve 1,3 milyon satış rakamları ile Avrupa, Kuzey Amerika, ve diğer bölgeler takip ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce elektrikli araç sektörü yakaladığı bu başarıyı devam ettirebilecek mi? Yorumlarda buluşalım...