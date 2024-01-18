Elektrikli Araçlar Kışın Zorlanıyor: Soğuk Hava Bataryalara Zarar Veriyor!

Elektrikli araçların kullanımı gün geçtikçe artarken, ABD'nin kuzey bölgelerinde yaşanan sert kış koşulları, elektrikli araç sürücülerini şarj sorunlarıyla baş başa bırakıyor. Chicago'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte şarj istasyonları, sürücülerin çaresizce beklediği toplanma noktalarına dönüştü.

Uber sürücüsü Javed Spencer, dondurucu soğuklarda aracını şarj etmek dışında pek bir şey yapamadığını ve bataryasının bitmesiyle yolda kalma korkusu yaşadığını belirtiyor.

Chicago'da yaşanan soğuk hava dalgası, elektrikli araçların bataryalarını anında tüketerek sürüş menzilini azalttığı için elektrikli araç sahipleri için büyük bir sorun haline geldi.

27 yaşındaki Spencer, bataryasının bir şarj istasyonuna ulaşmak için yola çıktığında bataryasının birkaç dakika içinde tükendiğini ve aracını istasyona çektirmek zorunda kaldığını söylüyor.

Hava şartlarına bağlı olarak bataryaların hızlı şarj edilememesi ve deşarj olması, soğuk hava dalgalarının elektrikli araç sahipleri için baş ağrısına dönüşmesine neden oluyor.

Hava Şartları Nedeniyle Yolda Kalma Korkusu Yaşanıyor!

Bu sorunların bir süre daha devam etmesi bekleniyor, zira Chicago ve diğer ABD bölgelerindeki soğuk hava dalgası devam ediyor.

Elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların soğuk hava koşullarında daha yavaş şarj olduğunu ve deşarj olduğunu belirten uzmanlar, bu durumun özellikle düşük voltajlı bataryalarda şarj kaybına neden olduğunu vurguluyorlar.

Sektördeki bazı uzmanlar, şarj altyapısının soğuk hava koşullarında yetersiz kaldığını düşünüyor. Ancak, elektrikli araçların kullanımının en yüksek olduğu ülkelerden Norveç'te benzer sorunlar yaşanmıyor.

Norveç Elektrikli Araç Birliği danışmanı Lars Godbolt, ülkedeki şarj istasyonlarının artmasıyla birlikte sürücülerin soğuk havalarda daha az sorun yaşadığını belirtiyor.

Elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte, sektördeki şirketler soğuk hava koşullarına uygun modeller geliştirmeye çalışıyor. Ancak, birçok elektrikli araç sahibinin evlerinde kendi şarj istasyonlarına sahip olmadığı ve şarj altyapısının eksikliğinin endişe kaynağı olduğu belirtiliyor.

Şu anda, elektrikli araç sahipleri Chicago'da soğuk hava koşullarının getirdiği şarj sorunlarıyla mücadele ederken, sektördeki uzmanlar çözümün daha fazla şarj istasyonu inşa etmek ve teknolojiyi geliştirmek olduğunu ifade ediyorlar.