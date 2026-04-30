Gözler BYD'nin 710 KM Menzil Sunan Aracında! Sayıları Altüst Etti

BYD'nin yeni elektrikli aracı Song Ultra, piyasaya sürülmesinden bu yana çok kısa bir süre geçmişken büyük başarının altına imza atmayı başardı. Öyle ki araç sadece ilk ayda on binlerce satıldı. Bu da markanın şu an hedeflediği pazar konumuna bir adım daha yaklaştığını gösterdi.

Elektrikli BYD Song Ultra Ne Kadar Satıldı?

Elektrikli BYD Song Ultra, 26 Mart 2026 tarihinde Çin'de piyasaya sürüldü. Aracın satışa çıkmasından sonraki ilk 72 saatte mağaza başına 15 sipariş aldığı belirtildi. Aracın ana hedef kitlesini ise 35 ila 45 yaşlarındaki müşteriler oluşturdu. Alıcıların yüzde 30'unu ise kadın müşteriler oluşturdu. Elektrikli model, Çin pazarındaki ilk 1 ay içinde 61 bin 240 adet satıldı. Bu da günde yaklaşık 2 bin aracın satıldığı anlamına geliyor.

Elektrikli BYD Song Ultra ile Bu Satış Miktarına Nasıl Ulaşıldı?

BYD'nin elektrikli modeli Song Ultra'nın bu satış miktarına ulaşmasının arkasında birçok faktör bulunuyor. Elbette ki bunların başında markanın hızlı şarj teknolojisi geliyor. Araç, 8 buçuk dakikadan biraz daha uzun bir sürede yüzde 10 seviyesinden 97 seviyesine ulaşabiliyor. %10'dan 70 seviyesine ise 5 dakika 3 saniyede çıkıyor.

Marka, bu hız için Çin genelinde şimdiden 5 bin 500 hızlı şarj istasyonu kurmuş durumda. İlerleyen süreçte diğer ülkelerde de benzer hamlelerde bulunması beklenen otomotiv şirketinin aracını öne çıkaran diğer bir nokta da uzun menzil değerleri. Araç temelde iki batarya seçeneği ile geliyor. CLTC standartlarına göre 75.6 kWh kapasiteli batarya, 620 km menzil sunuyor. 82,7 kWh kapasiteli bataryada ise 710 km menzil elde ediliyor.

Elektrikli BYD Song Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Elektrikli BYD Song Ultra için 151 bin 900 yuan başlangıç fiyatı etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 1 milyon 4 bin 362 TL'ye denk geliyor. Elbette ki araç Türkiye'de satışa sunulması durumunda 2 milyon 890 bin TL civarı bir fiyat etiketi görebiliriz. Tabii, konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini de ayrıyeten not düşmek gerekiyor.

Editörün Yorumu

Elektrikli BYD Song Ultra'yı oldukça uzun bir zamandan beri takip eden birisi olarak ulaşılan bu satış miktarının beni pek de şaşırtmadığını belirtmeliyim. Araç Türkiye yollarına göre değerlendirdiğimizde bile oldukça uygun bir menzil değeri sunuyor. Öte yandan çok kısa bir şarj süresi söz konusu. 322 beygir ve 362 beygir gücü üreten iki farklı motor arasında tercih yapabilmek de önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunları dikkate aldığımızda aracın ilgi görmeme olasılığının epey düşük kalıyor.