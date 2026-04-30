Epic Games, Eğlenceli Bir Oyunu Ücretsiz Dağıtıyor! Hemen Alın

Epic Games, geçen hafta geçmişte çok fazla platform oyunu oynayanlara nostalji yaşatacak bir oyun olan Doomblade'i ücretsiz olarak dağıtmıştı. Şirket, bu hafta ise oynarken epey eğleneceğiniz bir oyunu hiçbir ücret ödemeden almanıza imkân sağlıyor. Oyun şu anden itibaren tüm Epic Games kullanıcılarının erişimine açık durumda.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games, Oddsparks: An Automation Adventure isimli oyunu ücretsiz hâle getirdi. Şu andan itibaren herkes tarafından kütüphaneye eklenebilen oyunu almak içinse acele etmek gerekiyor. Öyle ki oyun, 7 Mayıs 2026 tarihinde yeniden ücretli olarak satılmaya başlanacak. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanesine ekleyenler, Massive Miniteam tarafından geliştirilen yapımı dilediği zaman yükleyip oynayabilecek.

Bu arada oyunun normalde ne kadar değerli olduğunu öğrenmek adına orijinal fiyatına göz atmakta fayda var. Bu yapım, ücretsiz olarak sunulmadan önce 459 TL'ye satılıyordu. Yani eğer bu fırsatı kaçırırsanız ve oyunu oynamak almak isterseniz bu ücreti ödemeniz gerekecek. Aksi takdirde oyuna erişemeyeceksiniz.

Şirketin bu oyuna ek olarak Firestone için hediye paketi sunduğunu belirtelim. Bu paket de normalde 100 dolara (4 bin 518 TL) satılıyor. Eğer 7 Mayıs'a kadar Epic Games Store üzerinden Firestone'a giriş yaparsanız hiçbir ücret ödemeden sahip olabileceksiniz. Size en az 1 adet nadir ekipman içeren 10 adet yaygın sandık, 5 adet sıra dışı sandık, 10 adet tahta sandık, 5 adet demir sandık, 2 avatar ve "Korunan Muhafızı" kıyafeti alabileceksiniz.

Oddsparks: An Automation Adventure Nasıl Bir Oyun?

Oddsparks: An Automation Adventure, isminden de tahmin edebileceğiniz üzere Spark adlı sevimli karakterler ile lojistik ağ kurmaya dayanan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda hangi Spark'ın nereye gideceğinden, hangi yolun kullanılacağından ve çok daha fazlasından siz sorumlu tutuluyorsunuz. Süreci eğer başarılı şekilde yürütemezseniz tüm operasyon bir çıkmaza sürüklenebiliyor. O yüzden dikkatli planlama yapmak gerekiyor.

Oddsparks: An Automation Adventure Kimler İçin Uygun?

Oddsparks: An Automation Adventure, herkese hitap eden bir oyun değil. Eğer şimdiye kadar daha çok Battlefield 6, Counter-Strike 2 ve Valorant gibi yüksek tempolu oyunlar oynadıysanız bu oyun size çok yavaş ve sıkıcı gelebilir ama çok fazla müdahale etmediğiniz, işin daha çok planlama ve denetim tarafından sorumlu olduğunuz oyunları seviyorsanız bu yapımı oynamaktan da keyif alacaksınızdır.

Oddsparks'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

RAM: 8 GB

İşlemci: Intel Core i5 / AMD FX-6300

DirectX: Sürüm 11

Ekran Kartı: GTX 970 / Radeon RX580

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Oddsparks: An Automation Adventure'ın herkese hitap eden bir oyun olduğunu zannetmiyorum. Oyunun biraz yavaş temposu bulunuyor ama bunlar sizin için çok sorun değilse Oddsparks'ı oynamak da muhtemelen sizin için epey eğlenceli olacaktır. Türe çok uzak olan biri olsam da oyunu oynamaktan sıkılmadım. O yüzden herkesin bir şans vermek isteyeceği kanaatindeyim.