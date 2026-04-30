Yeni KGM Musso Grand'ın Türkiye Fiyatı Belli Oldu

KGM'nin (SsangYong) yeni Musso Grand modelinin Türkiye fiyatı açıklığa kavuştu. Konfor odaklı bir tasarım anlayışı göz önünde bulundurularak geliştirildiğini gösteren özelliklere sahip olan otomobil, dik yokuşları çok rahat şekilde çıkabilecek güçte. Yokuş inişleri de dahil olmak üzere birçok noktada güvende kalmanızı sağlamak adına otomatik olarak devreye giren sistemleri bulunuyor.

Yeni KGM Musso Grand'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Yeni KGM Musso Grand'ın arkadan itişli versiyonu için 1 milyon 905 bin TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Dört çeker sürümü ise 2 milyon 775 bin 77 TL'de başlayan fiyatlarla sahibini bulacak. Sert bir duruşa sahip olan otomobil, tekno gri, galaksi gri, siyah, beyaz, Amazon yeşili ve kum beji renk seçenekleri ile beraber geliyor.

Yeni KGM Musso Grand'ın Özellikleri Neler?

Motor: 2,2 litrelik dizel motor

Güç: 202 beygir

Tork: 441 Nm

Güvenlik: Çocuk güvenlik kilidi, hıza duyarlı kapı kilidi, yokuş iniş kontrolü, emniyet kemeri uyarısı, acil durum stop sinyali, aktif devrilme önleme, fren destek sistemi

Konfor: Arka koltuklar 27 derece eğimli, ısıtmalı deri direksiyon, manuel klima, hava kaliteli kontrol, arka kolon havalandırma sistemi

Apple Carplay ve / Android Auto Desteği: Mevcut

Yeni KGM Musso Grand'ın Motoru Neler Sunuyor?

Yeni Musso Grand, 2,2 litrelik dizel motorla birlikte geliyor. Arkadan itişli ve dört çeker sürümleri ile birlikte sunulan otomobilin motoru, 202 beygir gücü ve 441 Nm tork üretiyor. Bu değerler, aracın yokuşları çıkmakta hiç zorlanmayacağına işaret ediyor. Özellikle zorlu koşullar altındaki doğa aktiviteleri ile ilgilenenler için ideal bir seçenek olmasını sağlayacaktır.

Yeni KGM Musso Grand'ın Güvenlik Özellikleri Neler?

Marka, bu araçta özellikle güvenlik konusunun çok üzerinde durduğunu gösteren özellik yelpazesi sunuyor. Yokuş inişlerini kontrollü hâle getiren özel düğmeye sahip otomobilin büyük bir kısmı yüksek gerilimli çelikten oluşuyor. Aracı hafif tutarken çarpışma anında da daha fazla güvenlik sağlıyor.

Park ve manevra sırasında çok işlevsel olabilen gece görüş kamerasının da yer aldığı otomobil, sürücü için emniyet kemeri uyarısı, çocuk güvenlik kilidi, hıza duyarlı kapı kilidi, acil durum stop sinyali, aktif devrilme önleme, fren destek sistemi ve çok dahasını sunuyor.

Yeni KGM Musso Grand'ın Konfor Odaklı Özellikleri Arasında Neler Var?

Yeni Musso Grand, sürücü koltuğu için özel bel desteğine sahip. Ayrıca arka koltuklar da daha rahat yolculuk adına 27 derece eğimli tutuldu. Isıtmalı deri direksiyonla birlikte gelen otomobil, manuel klima sistemi, hava kalite kontrol sistemi ve arka havalandırma sistemine sahip.

Editörün Yorumu

KGM'nin yeni Musso Grand modelinin konfora yani rahat bir yolculuk deneyimine önem veren kişiler tarafından oldukça tercih edilecek bir model olduğu kanaatindeyim. Geniş alan sunması sayesinde özellikle sık sık doğa aktiviteleri ile uğraşanlara büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun haricinde güvenlik ile ilgili endişelere gerek bırakmayacaktır.