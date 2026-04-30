Realme'nin 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefonu Performans Testinde!

Realme, ocak ayında Realme 16 serisini tanıtmıştı. Şu anda üç modelden oluşan seri, çok yakında dördüncü bir modele kavuşacak. Zira Çinli şirket, Realme 16T adlı yeni bir bütçe dostu akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Kısa süre önce Realme 16T SIRIM sertifikası ortaya çıkmıştı. Şimdi ise söz konusu model, Geekbench performans testinde görüntülendi.

Realme 16T Geekbench’te Görüldü: Performansı Nasıl?

Giriş-orta segmentte yer alacak Realme 16T, "RMX5268" model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Yapılan performans testi sayesinde telefonun bazı teknik detayları da netleşmiş oldu. Test sonuçlarına göre cihaz, tek çekirdekte 784, çoklu çekirdekte ise 2007 puan aldı.

Tek çekirdek testi, işlemcinin yalnızca bir çekirdeğini kullanarak sunduğu performansı gösterir. Günlük kullanımda uygulama açma, menüler arasında gezinme gibi basit işlemleri temsil eder. Çoklu çekirdek testinde ise işlemci daha zorlu bir şekilde test edilir. Yani tüm çekirdeklerin aynı anda kullanılmasıyla ulaşılan performansı ölçer. Oyun oynama, video düzenleme ve aynı anda birden fazla uygulama kullanma gibi ağır işlemleri yansıtır.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy A26, tek çekirdek testinde 892, çoklu çekirdek testinde ise 2.806 puan almıştı. Samsung Galaxy A37 modeli 1.158 ve 3.401 puan elde ederken, Nothing Phone (3a) Lite 1.003 ve 2.925 skorlarına ulaşmıştı. Honor Magic 8 Lite ise sırasıyla 1.105 ve 3.105 puan almıştı.

Realme 16T’nin İşlemcisi Ne Olacak?

Geekbench raporunda yer alan bilgilere göre Realme 16T, MediaTek Dimensity 6300 işlemcisine yer veriyor. Bu oldukça şaşırtıcı çünkü geçen yıl piyasaya sürülen Realme 15T, Dimensity 6400 işlemciden güç alıyordu. Bu da bir gerileme anlamına geliyor.

MediaTek Dimensity 6300, 6 nm fabrikasyon sürecinden geçiyor. Mali-G57 MC2 grafik birimine sahip olan yonga seti; 2,4 GHz hızında çalışan iki adet Cortex-A76 ve 2,0 GHz hızında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşuyor. Oyun performansına baktığımızda ise PUBG Mobile’da 50-60 FPS, Subway Surfers’ta 90-120 FPS ve Genshin Impact’te 30-40 FPS oynama imkanı tanıdığını görüyoruz.

Realme 16T’nin RAM Kapasitesi Kaç GB Olacak?

Geekbench raporunda yer alan bilgiler, Realme 16T’nin 8 GB RAM ile geleceğini ortaya koyuyor. Ancak bununla sınırlı kalmayıp 6 GB RAM seçeneğinin de sunulması bekleniyor.

Realme 16T Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16T’nin tanıtım tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre cihazın yakında tanıtılması bekleniyor. Hatta önümüzdeki ay içerisinde duyurulacağı ifade ediliyor. Yani çok fazla beklemeyeceğiz gibi görünüyor. Öte yandan Realme 15T’nin geçen yıl eylül ayında tanıtıldığını hatırlatalım. Bu da yeni modelin bu yıl biraz daha erken çıkacağını gösteriyor.

Editörün Yorumu

Realme 16T, bütçe dostu bir fiyatla gelecek olmasına rağmen iddialı özellikler sunacak gibi görünüyor. Açıkçası işlemci tercihi ise beni oldukça şaşırttı. Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün artarken Realme’nin yeni modelde kağıt üzerinde geriye gitmesi oldukça ilginç bir karar. Evet bu günlük kullanımda büyük bir fark yaratmayabilir ancak yine de çok daha güçlü bir yonga seti bekleniyordu.