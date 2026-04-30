Redmi'nin Güçlü İşlemcili ve 200 MP Kameralı Telefonu Yolda!

Xiaomi geçtiğimiz yıl Redmi K90 Pro Max'i tanıttı. Şirket aradan zaman geçmeden Redmi K100 Pro Max için çalışmalara başladı. Daha önce temel teknik özellikleri sızdırılan akıllı telefonun son olarak potansiyel fiyat etiketi paylaşıldı. İşte merak edilen detaylar!

Redmi K100 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Redmi K100 Pro Max selefine kıyasla daha pahalı bir fiyat etiketiyle gelecek. Hatırlanacağı üzere Redmi K90 Pro Max 3.199 yuan (21.155 TL) fiyata sahipti. Bu kapsamda yeni modelin 4.000 yuandan (26.450 TL) satılacağı söyleniyor. Buna ülkemizdeki vergiler de dahil edildiğinde fiyat 53.690 TL’ye denk geliyor.

Redmi K100 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için firmadan konuyla ilgili açıklama gelmese de kaynaklara göre Redmi K100 Pro Max bu yılın ekim ayında tanıtılacak. Ürünün global tanıtımının ise 2027'nin ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor.

Geçen yıl piyasaya çıkan Redmi K90 Pro Max maalesef Türkiye'ye gelmedi. Bu nedenle yaklaşan Redmi K90 Pro Max'in çok yüksek ihtimalle Türkiye pazarının pas geçeceğini söyleyebiliriz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Redmi K100 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Redmi K100 Pro Max'in İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut olacak. Hatırlanacağı üzere geçen yılki modelde de aynı yonga seti tercih edilmişti. Bu yonga seti 3 nm mimariyle üretildi. Bu da 4 nm tabanlı yongalara kıyasla daha yüksek performans sunduğu ve aynı zamanda daha az ısındığı şeklinde yorumlanabilir.

Bu işlemci halihazırda Xiaomi 17 Ultra ve Galaxy S26 Ultra gibi üst seviye modellerde karşımıza çıkıyor. Oyun performansına baktığımızdaysa PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini söylemek mümkün.

Redmi K100 Pro Max'in Kamerası Nasıl Olacak?

Hatırlanacağı üzere Redmi K90 Pro Max'te üç adet 50 megapiksellik kamera kullanılmıştı. Son sızıntılara göre Redmi K100 Pro Max'te 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksellik periskop telefoto kameraları yer alacak. Yani yeni modelin kamera tarafında daha iyi bir performans sunacağını söyleyebiliriz.

Ultra geniş açı kamerası çektiğiniz görsellere daha fazla detay sığdırabilmenizi sağlıyor. Öte yandan periskop telefoto sensörüyse uzaktaki nesnelere yakınlaştırma yapabilmenize imkan veriyor.

Editörün Yorumu

Redmi K100 Pro Max'in sızdırılan fiyat etiketi beni çok fazla şaşırtmadı diyebilirim. Zira 2026 yılında bileşen fiyatlarında bir artış söz konusu. Bu da doğal olarak akıllı telefonların beklenenden daha pahalı olmasına neden oluyor.