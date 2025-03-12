Elektrikli C-HR Tanıtıldı: Ancak Kötü Bir Haberimiz Var!

Japon otomotiv devi Toyota yeni elektrikli otomobili C-HR+ modelini tanıttı. Yerli üretim C-HR modelinden ilham alınarak geliştirilen otomobille ilgili gelen haberler ise çok iç açıcı değil. Zira otomobil hem Türkiye'de üretilmeyecek hem de satılmayacak. Peki yeni Toyota C-HR+ hangi pazarlarda yer alacak? Teknik özellikleri neler? İşte Toyota elektrikli C-HR+ teknik özellikleri ve konuyla ilgili detaylar...

Toyota C-HR+ Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Japon otomotiv devi Toyota bugüne kadar elektrikli otomobillere çok sıcak bakmadığını belirten bir tavir içerisindeydi. Ancak bu tutum değişmişe benziyor. Zira Toyota yeni elektrikli otomobili C-HR+ modelini tanıttı. Otomobil Türkiye'de üretilen ve "yerli" damgasını taşıyan C-HR modelinden ilham alsa da aynısı değil.

Üzerine bir de üzücü haberlerimiz var. Twitter'da Emre Özpeynirci tarafından yapılan paylaşıma göre yeni C-HR+ hem Türkiye'de değil Japonya'da üretilecek hem de Türkiye pazarında satılmayacak.

Otomobille ilgili iyi olan kısma gelirsek önceki C-HR modeli dışarıdan heybetli de dursa arka taraftaki yolcular için gerçekten bir "kuyu" hissiyatı yaşatıyordu. Yeni model de tasarımsal olarak bir esinlenme var ancak otomobil coupe formatlarına biraz daha yaklaşarak arka tarafı bir önceki modele göre daha yaşanabilir hale getirmiş durumda.

4 bin 520 mm uzunluğa ve 2 bin 750 mm dingil mesafesine sahip olan otomobil kompakt yapısından ödün vermemiş. Toyota önden çekişli ve dört çeker şeklinde 2 farklı aktarma sistemi ile satışa sunacağı otomobilde önden çeker versiyonda normal menzil ve uzun menzil olmak üzere 2, dört çeker versiyonunda ise sadece uzun menzil olmak üzere 1 paket seçeneği sunuyor.

Otomobilin önden çeker normal menzil versiyonunda 123 kW güç üreten, önden çeker uzun menzilli versiyonunda 165 kW güç üreten ve dört çeker uzun menzilli versiyonunda ise 252 kW güç üreten bir elektrik motoru yer almakta.

Kompakt yapısına rağmen iddialı boyutlarıyla Volkswagen ID.4, BMW iX1, Peugeot 3008 gibi SUV modellerine rakip olan otomobil 2025 yılında Avrupa ülkelerinde 2026 yılından itibaren de diğer ülkelerde satışa çıkacak. Gelen ilk bilgilere göreyse yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkiye pazarına girmesi planlanmıyor.

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