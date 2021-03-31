Xiaomi Elektrikli Araba Sektörüne Giriyor: 10 Milyar Dolarlık Yatırım!

Xiaomi, elektrikli araba sektörüne giriş yapıyor. Çin merkezli teknoloji devi, akıllı elektrikli otomobillere önümüzdeki 10 yıl boyunca 10 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Şirket, Hong Kong Borsa'sına konuya ilişkin kamuoyu açıklamasında bulundu.

Xiaomi, Elektrikli Araba Endüstrisine Adım Atıyor

Çinli teknoloji devi, elektrikli araç sektörüne gireceğini duyurdu. Şirket, elektrikli otomobil sektörüne önümüzdeki 10 yıl boyunca toplamda yaklaşık olarak 10 milyar dolar tutarında yatırım yapmayı planlıyor. Akıllı elektrikli araç için yan kuruluş kurulacak. Xiaomi Kurucusu, Başkanı ve CEO'su Lei Jun, yan kuruluşa başlangıçta 10 milyar RMB yatırım yapılacağını açıkladı. Jun, aynı zamanda yan kuruluşun da CEO'su olacak.

Lei Jun, "Bu kararı tüm ortaklar arasında yapılan çok sayıda müzakere sonrasında aldık. Bu, hayatımın son büyük girişimcilik projesi olacak. Tüm kişisel itibarımı ortaya koymaya ve akıllı elektrikli aracımız için gereken tüm mücadeleyi vermeye hazırım. Xiaomi elektrikli aracının başarıya ulaşması için tüm mücadele boyunca ekibimin başında olmaya kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Jun, "Bu kararın verilmesinde Mi fanlarının Xiaomi'nin değerlerine olan güvenleri ve markaya verdikleri sürekli desteğin de büyük etkisi oldu. Bu da Xiaomi'nin yeni bir çığır açarak akıllı elektrikli araç sektörüne girmesinde önemli bir temel oluşturdu. Son mali sonuçlara göre, dünya genelinde akıllı telefon satışlarımız 146 milyona ulaştı ve dünyanın en büyük üç akıllı telefon üreticisi arasında yer almaya devam ediyoruz" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Üst düzey akıllı telefon satışlarımız 10 milyonu aştı. TV satışlarında ise Çin'de arka arkaya 8 çeyrektir zirvedeki yerimizi koruyoruz. Xiaomi'nin AIoT platformunda 324,8 milyonun üzerinde bağlı cihaz bulunuyor. Aylık 86,7 milyon aktif kullanıcıya sahip olan XiaoAI yapay zeka asistanıyla akıllı ev sektörüne liderlik etmeyi sürdürüyoruz. 2020 yılının sonunda grubumuz toplamda 108 milyar RMB nakit rezervine sahip oldu."

Akıllı elektrikli araçların geleneksel otomotiv sektörünün iş modelini kökten değiştirdiğini belirten Jun, şirketin donanım tabanlı internet hizmeti iş modeli hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunun altını çizdi. Aktarılan bilgilere göre firma, yazılım ve donanım entegrasyonunda en kapsamlı deneyime ve internet sektöründeki en derim üretim teknik bilgisine sahip.

Firmanın akıllı elektrikli araçlara uygulanabilecek çok sayıda temel teknolojiye sahip olduğunu söyleyen Lei Jun, Xiaomi'nin bu alana güvenle yatırım yapmasına olanak sağlayan bol miktarda nakit kaynağına sahip olduğunu açıkladı.