Elektrikli Ferrari Adeta Cep Yakacak: İşte Çıkış Tarihi

Otomobil devlerinin elektrikli araçlara geçiş stratejileri tersine dönmeye başlarken, Reuters'in yakın tarihli raporuna göre Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili önümüzdeki yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Elektrikli Ferrari'nin kendisi kadar fiyatı da çok konuşulacak.

Elektrikli Ferrari Ne Zaman Çıkacak?

Raporda yer alan bilgilere göre aracın maliyetinin 500 bin doların üzerinde olacağı belirtiliyor. Bu elektrikli aracın yüksek performanslı bir süper araba mı yoksa bir SUV mi olacağına dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

Bu elektrikli ilk model Ferrari'nin memleketi Maranello'da (İtalya'nın kuzeyinde) kurulan yeni tesiste üretilecek E-bina olarak adlandırılan bu yeni fabrika sayesinde Ferrari'nin kapasitesini yılda 14.000 arabadan 20.000 araba seviyesine çıkacak. Ancak klasik bir lüks marka satış taktiği olarak düşük hacimli üretim yapılması bekleniyor.

Tabii fiyat için söylediğimiz "dudak uçuklatan" tabiri elektrikli rakipleri ile kıyasladığımızda geçerli. Nürburgring rekoru kıran Porsche Taycan Turbo GT'yi yaklaşık 230.000 dolar karşılığında satın alabiliyorsunuz ve Ferrari gibi uzun bekleme süreleri bulunmuyor.

Ferrari özelinde değerlendirdiğimizde ise fiyatı normal karşılamak mümkün. Ferrari'nin sınırlı sayıda üretilen SF90XX Spider modelinin herhangi bir opsiyon olmadan 932 bin dolardan başlayan fiyatı bulunuyor.