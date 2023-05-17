Elektrikli Ford E-Tourneo Courier Ortaya Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Ford, yeni elektrikli ticari aracıyla sektöre giriş yapıyor. Klasikleşen Tourneo Courier'ın elektrikli versiyonu olan model, şirketler ve büyük aileler için oldukça faydalı olacak gibi duruyor.

100 kW güce sahip önden çekişli motorla birlikte gelen E-Tourneo Courier, menziliyle de dikkat çekiyor.

Ford E-Tourneo Courier Özellikleri

SUV benzeri bir iç tasarımla bizleri karşılayan E-Tourneo Courier, Tesla araçlarında alıştığımız büyük bir dokunmatik yönetim paneline sahip. Şoför için oldukça geniş bir görüş açısı sağlayan araç, SUV araçların kalitesini taşırken aynı zamanda alışılagelmiş ticari araçların kıvraklığını barındırıyor.

100 kW güce sahip önden çekişli motor, toplamda 370 kilometreye kadar menzile sahip. Yolcu kaldırılmadan 614 litre depolama kapasitesi sunan araç, yolcu koltuklarının kaldırılmasıyla birlikte toplamda 2162 litre hacimlik ürün taşıyabiliyor.

Aynı zamanda diğer elektrikli araçlara kıyasla çok daha fazla ağırlık kaldırabilen Ford E-Tourneo Courier'ın yük limiti ise 700 kilogram. Avrupa'da 2024'ün ikinci çeyreğinde satışa çıkması beklenen Ford E-Tourneo Courier'ın fiyatının 23 bin Euro civarında olması bekleniyor.