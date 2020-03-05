Ford, Tamamen Elektrikli Transit Aracını Tanıttı

Ford, 2022 yılı için tamamen elektrikli bir transit yük kamyonetini görücüye çıkardı. ABD yapımı minibüs, ABD ve Kanada'da satışa sunulacak.

Ford, F-150 ve Mustang modellerinden sonra, bir modelini tamamen elektrikli bir araca dönüştürdü. Otomobil üreticisi, ABD ve Kanada'da 2022 yılı için tamamen elektrikli bir Ford Transit kargo kamyonetini piyasaya süreceğini açıkladı. Kamyonet, otomobil üreticisinin işinin büyük bir parçasını oluşturuyor. Ford'un kamyon ve kamyonet filosu satışları 2015'ten bu yana yüzde 33 büyüdü. Bu yüzden en çok satan kargo kamyonetini elektriklendirmesi şaşkınlık yaratmadı.

Filoları Öne Çıkaran Dijital Bir Tasarım

Ford COO'su Jim Farley, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Ticari araçlar, elektrifikasyon konusundaki büyük iddiamızın kritik bir bileşeni. Bu alandaki liderler olarak, tamamen elektrikli Transit ve F-150 ile başlayarak işletmelerin daha iyi çalışmasına yardımcı olacak çözümler oluşturma planlarımızı hızlandırıyoruz. Bu Ford Transit, sadece elektrikli bir aktarma aracı değil, aynı zamanda filoları öne çıkaran bir dijital ürün tasarımı."

Tamamen elektrikli transit ABD'de hem yerli hem de yabancı parçalar kullanılarak üretilecek. Ford, kamyoneti "akıllı ve bağlantılı" olarak tanımlıyor ve filo operatörlerine bulut tabanlı hizmetler sunabiliyor. Ayrıca bir FordPass Connect modem ve 10 adede kadar mobil cihazı destekleyebilen bir LTE WiFi erişim noktasına da sahip olacak olan kamyonet, Ford'un otomatik acil frenleme, yaya algılama ve şerit tutma sistemi ile çarpışma öncesi yardımcısı gibi sürücü destek teknolojileriyle donatılacak. Otomobil üreticisi henüz fiyatlandırmasını ve kullanılabilirliğini açıklamadı ama ileride araç hakkında daha fazla ayrıntı yayınlanacağı söyleniyor.