Tamamen Elektrikli: Mercedes-Benz G580 EQ Tanıtıldı!

Mercedes-Benz, 2022 yılında yaptığı bir duyuru ile elektrikli G-Serisi'ni 2024 yılı sonuna kadar piyasaya süreceğini duyurmuştu. Mercedes bu sözünü tuttu ve tüm dünyada ikonik hale gelen bu lüks aracının elektrikli versiyonu: 2025 Mercedes-Benz G580 with EQ Technology ile karşımıza çıktı.

116 kWh kapasiteli lityum iyon pili sayesinde tek şarjla 473 kilometreye kadar menzil sunan G580, 432 kW güce ve 1164 Nm maksimum torka sahip. Mercedes-Benz aracın off-road yeteneklerini koruması için pilleri burulmalara karşı dayanıklı, su ve kirden koruyan bir kasa içerisine yerleştirdi.

Elektrikli Mercedes-Benz G580 Neler Sunuyor?

Mercedes G580, 85 cm'ye kadar suda sürülebildiği için pillerin bu özel kasaya yerleştirilmesi çok doğru bir tercih ve hatta büyük ihtimalle zorunluluk. Evet, ülkemizde ve hatta dünya genelinde kullanıma baktığımızda Mercedes G sahipleri araçlarını şehirde kullanıyor.

Fakat arazi yetenekleri oldukça güçlü olan bu aracın sınırlarını zorlayanlarda var. Hem alternatif hem de doğru akımla şarj olabilen G580, 200 kW'lık bir şarj istasyonunda sadece 32 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e çıkabiliyor.

Yerden yüksekliği 25 cm seviyesinde olan araç, 35 derecelik tırmanma açısına sahip. Arazi yeteneklerini içten yanmalı motora sahip versiyonları ile kıyasladığımızda elektrikli G580'in çok daha avantajlı olduğunu görüyoruz.

İçten yanmalı motorun sesine aşık olanları unutmayan Mercedes araç içerisinde bu sesi duyma imkanı sunacak. Sosyal medyada viral olan G-Turn dönüşü sayesinde durduğu yerde dönüş yapabilen araç, 0'dan 100 km/s hıza 4.6 saniyede ulaşabiliyor.

Elektrikli Mercedes G serisinin fiyatı henüz açıklanmadı, fakat içten yanmalı motora sahip versiyona kıyasla uygun fiyatlı olacağına kesin gözüye bakıyoruz.

Özellikle ülkemizde vergi dilimi nedeniyle normal modellere kıyasla çok daha uygun olacaktır. Takvimde herhangi bir değişiklik olmazsa, 2025 yılında kullanıcılar ile buluşacak.