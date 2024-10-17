Elektrikli Otomobil Maliyetlerinde Büyük Düşüş! Fiyatlara Ne Zaman Yansıyacak?

Elektrikli araç teknolojileri gelişmeye ve bu süreçte daha uygun fiyatlı hale gelmeye devam ediyor. Üstelik son ortaya çıkan gelişmeler bu sürecin düşündüğümüzden çok daha hızlı ilerlediğini gösteriyor. Araştırmalara gösterityor ki elektrikli araçlarda kullanılan ve maliyetin önemli bir kısmını oluşturan bataryaların fiyatlarında 2026 yılına kadar yaklaşık yüzde 50 oranında bir düşüş bekleniyor. İşte detaylar!

Batarya Maliyetleri Elektrikli Araba Fiyatlarını Düşürecek!

Goldman Sachs tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Tesla ve Togg modelleri gibi elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların maliyetleri çok değil iki yıl içerisinde yüzde 50 oranında düşecek. Küresel batarya fiyatları 2022 yılında kWh başına ortalama 153 dolardan 2023 yılında 149 dolara düşmüş durumda.

Bu rakamın 2024 yılı sonuna kadar 111 dolara, 2026 yılına kadar ise 80 dolara kadar gerilemesi bekleniyor. Bu, 2023 seviyelerine kıyasla neredeyse %50’lik bir düşüş anlamına geliyor. Goldman Sachs’a göre, bu fiyat seviyelerinde elektrikli araçlar, ABD’deki içten yanmalı motorlu araçlarla, devlet teşviki olmadan, maliyet açısından eşitlenebilir.

Hammadde fiyatlarındaki düşüş ise bu durumun temel nedenlerinden biri. Bataryaların toplam maliyetinin yaklaşık %60’ını oluşturan metallerin daha erişilebilir hale gelnesi fiyatları etkiliyor. Ayrıca gelişen teknoloji sayesinde batarya boyutu ve kullanılan hammadde sabit kalırken, enerji kapasitesi artırılabiliyor. Bu da maliyetleri aşağı çekiyor.

Tüm bunların sonucunda ise elektrikli arabalara olan ilginin artması bekleniyor. Geleneksel içten yanmalı otomobillerin en büyük avantajı olan fiyat, yakın zamanda Tesla ve Togg gibi elektrili araç üreticilerinin lehine olacak gibi görünüyor.