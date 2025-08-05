Elektrikli Otomobil Satışları Uçuşta! Türkiye'de Bir İlk Yaşandı

Son dönemlerde Türkiye, elektrikli otomobil pazarına yoğun ilgi gösteriyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre ülkemizde Ocak ayından bu yana satılan elektrikli otomobil miktarı 103 bin 310'a yükseldi. Pazarda yepyeni markaların bulunması hem rekabeti artırıyor, hem de geniş bir araç envanteri sunarak alternatif oluşturuyor. Özellikle yerli markamız Togg ve Elon Musk'ın elektrikli otomobil markası Tesla'ya ilgi oldukça yoğun. Geçen yılki Ocak-Temmuz periyodundan bu yana satış oranı %147 arttı.

Togg ve Tesla Zirvede, BYD Alternatif Oluşturuyor

2025'in başından bu yana Togg, 19.821 adet araçla zirvede yer aldı. Tesla ise 17.026 adet satışla Togg'un arkasından geliyor. Yine aynı dönemde içten yanmalı otomobillere olan talep azaldı. Bu tabloya göre satış payı en çok düşen grup dizel araçlar oldu:

Dizel: %23,8

Benzinli: 21,7

Tam elektrikli araçların yanı sıra hibrit modeller de yükseliş eğilimde. Tam elektrikli araçların pazar payı %17,9'a yükselirken hibrit otomobiller için bu dilim %44,9 oldu.

BYD En Ucuz Elektrikli Otomobili Sunacak

Çinli otomobil üreticisi BYD de ülkemizde fazlasıyla rağbet görüyor. Sebebi ise uygun fiyatlı alternatifler sunuyor ve ülkemizde üretime başlıyor olması.

Son gelen haberlere göre BYD, "Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili" unvanını alacak Yuan UP modelini 1 milyon TL'nin altında tutarak dikkatleri üzerine çekecek. Bildiğiniz üzere BYD, Türkiye'de çok satan elektrikli otomobiller listesinde ilk 5'te yer alıyor.