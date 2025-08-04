Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar: BYD'den Büyük Başarı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor, Temmuz 2025 ve Ocak-Temmuz 2025'te Türkiye'de en çok satılan SUV otomobil modellerini gözler önüne serdi.

Temmuz ayında ve ocak-temmuz döneminde en çok satılan SUV otomobil BYD Seal U oldu. BYD'nin popüler arabası temmuz ayında 2 bin 889 adet, ocak-temmuz döneminde ise 21 bin 181 adet satıldı. Seal U'nun en çok satılan otomobiller listesinde beşinci sırada yer aldığını belirtelim.

En ucuz elektrikli arabalar arasında yer alan Togg T10X, en çok satılan SUV otomobil modelleri listesinini kinci sırasında konumlandı. Yerli otomobil temmuz ayında 2 bin 720 adet, ocak-temmuz döneminde ise 19 bin 821 adet satıldı.

Üçüncü sırada Tesla Model Y yer aldı. Popüler elektrikli arabanın temmuz ayında 4 bin 706 adet, ocak-temmuz aylarında ise 17 bin 26 adet satıldığı açıklandı. Model Y, en çok satılan elektrikli arabalar listesinde zirvede konumlandı.

Temmuz ayında ve ocak-temmuz döneminde en çok SUV satan otomobil markası Volkswagen oldu. Almanye merkezli şirket, geçtiğimiz ay 4 bin 717 adet, ocak-temmuz aylarında ise 34 bin 724 adet SUV araba sattı.

Peugeot, en fazla SUV satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı. Fransa merkezli şirketin temmuz ayında 4 bin 99 adet, ocak-temmuz döneminde ise 32 bin 854 adet SUV araç sattığı açıklandı. Bu markayı BYD, Toyota, Hyundai, Togg ve Chery takip etti.

Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller