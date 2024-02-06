Elektrikli Otomobil Satışlarında Büyük Düşüş: "Teşvik Yoksa Elektrikli Araç da Yok!"

Son yıllarda dev otomotiv markalarının elektrikli otomobil üretimlerine hız kazandırdığını görüyoruz. Ardı arkası kesilmeyen tanıtımların yanı sıra Emre Özpeynirci'nin bugün paylaştığı X gönderisinde Avrupa ülkelerinin elektrikli otomobiller konusundaki yeni adımlarını görüyoruz.

"Teşvik Yoksa Elektrikli Otomobil de Yok!"

Emre Özpeynirci, paylaştığı gönderide Avrupa'daki ülkelerin elektrikli otomobil teşviklerini kaldırmaya veya kademeli olarak düşürmeye başladığını vurguladı. Bu teşviklerin kaldırılması veya azalması sonucunda da elektrik otomobil gerçekleri gün yüzüne çıkıyor.

Özellikle Almanya'da 2024 yılına geçiş ile birlikte teşviklerin bitmesiyle elektrikli otomobil satışlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Oran olarak %54,9 düşen satışlar, ülkenin otomotiv pazarında da ciddi etkiler oluşturacak gibi görünüyor.

Teşvik yoksa elektrikli otomobil de yok‼️



Korkulan başladı...



Avrupa'da ülkeler teşvikleri kaldırmaya veya kademeli düşürmeye başladıkça, elektrikli otomobil gerçeği ortaya çıkıyor.



Almanya'da 2024 itibarıyla teşviklerin bitmesi sonucu elektrikli otomobil satışları ocak… pic.twitter.com/iKDTQjDEf5 — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) February 6, 2024

Alman Ekonomi Bakanlığı, 2016 yılından bugüne kadar yaklaşık 10 milyar Euro'ya ulaşan elektrikli araç teşvik programını 2023 sonlarına doğru sonlandırma kararı verdi. Bu kararın etkisi de Ocak ayı sonunda görülmeye başlandı.

Ocak ayında Almanya'da toplam otomobil sayısı %11,7 düşüş oranıyla 213.553 adede geriledi. Elektrikli otomobil satışlarındaki durum ise %54,9 düşerek 22.474 adet oldu. Benzinli otomobil satışları ise %9,1, dizel otomobil satışları ise %9,5 artış gösterdi.

Veri detaylarına Emre Özpeynirci'nin X gönderisinden bakabilirsiniz. Konuyla ilgili düşüncelerinizi de bizlerle yorumda paylaşabilirsiniz.