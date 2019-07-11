Elektrikli Scooter Paylaşım Hizmeti Bird'den Önemli Atılım

ABD merkezli elektrikli scooter paylaşım hizmeti Bird, Avrupa’daki en büyük ofisini Fransa’nın başkenti Paris’te açmaya hazırlanıyor. Büyük bir atılıma imza atan şirket, 2021 yılında faaliyete geçecek yeni merkezi için 1.000 kişiyi işe alacağını açıkladı.

Bird’ün Paris’i seçmesinde birden fazla neden bulunuyor. Genel olarak tüm mobilite girişimleri için önemli bir pazar olan kent, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Hatta Paris’e sadece birkaç günlüğüne gelen bir ton turist bulunuyor.

Şehrin turist potansiyelini kullanmak isteyen Bird, Avrupa’daki en büyük ofisini Paris’e açacağını açıkladı. 2021 yılının ortalarında 1.000 kişiyi işe almayı planladığını belirten elektrikli scooter paylaşım hizmeti, henüz iki yaşında bir şirkete göre oldukça iddialı bir atılıma imza atmaya hazırlanıyor.

Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika'da 60'dan fazla şehirde bulunan Bird, Paris’te elektrikli scooter hizmeti veren 12 şirketten biri; ancak bu firmaların çoğu faaliyetlerine son verdi. Lime, Bird, Circ, Dott Jump ve B-Mobility ise şehirdeki varlıklarını sürdürüyor.

Paris belediyesi, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, şehirdeki scooter şirketlerinin sayısını sınırlayacağını belirtmişti. Gelen haberler, en fazla üç firmaya lisans verileceği yönünde.

Bird ayrıca, kullanıcıları güvenlik konusunda eğitmek için Paris’te açacağı merkezini kullanacak. Şirket, güvenlik eğitimine katılan kullanıcılara ücretsiz kask dağıtmayı planlıyor.